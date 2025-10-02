快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

聽新聞
0:00 / 0:00

輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年的中秋會很熱，預估西半部高溫33到36度。聯合報系資料照
今年的中秋會很熱，預估西半部高溫33到36度。聯合報系資料照

輕度颱風麥德姆持續影響，明、後2天台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，花蓮及屏東也有局部短暫陣雨，中央氣象署預備員李名翔表示，中秋連假過後至雙十連假前將有另個熱帶擾動發展，但是否接近台灣仍須觀察。

李名翔說，麥德姆颱風未來路徑朝西北西移動，先通過呂宋島，再進入南海，路徑偏南，接近台灣時暴風半徑較小，沒有直接影響，但其外圍雲系可能帶來水氣。

此外，目前菲律賓東方或琉球東邊海面仍可能有新的熱帶擾動發展，但是否接近台灣還有預報分歧，可能在中秋連假後製雙十連假前這段期間較有機會發展。

針對未來1周天氣，李名翔指出，明、後（3、4日）2天受到麥德姆颱風外圍環流影響，台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢的機率，花蓮、屏東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一（5、6日）太平洋高壓增強、天氣穩定，各地為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨。

下周二至下周四（7至9日）太平洋高壓減弱，東半部水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨。

溫度部分，李名翔表示，未來一周感受仍高溫炎熱，西半部高溫33至35度，局部高溫上看36度，東半部31至33度。另提醒明、後天東半部、恆春半島有長浪需留意。

恆春 連假 高溫

延伸閱讀

穿越時空 台南「熱蘭遮市集」中秋連假開市

颱風生成 光復鄉若24小時雨量逾百毫米將強制疏散

影響大陸十一長假！颱風「麥德姆」生成 估5日登陸海南廣東一帶

全新松機觀景台曝光！中秋連假開放民眾觀賞飛機起降

相關新聞

中秋雙十連假桃機旅運估151萬人次 旅客注意「入境攜肉類製品將遭罰」

桃園機場預估今年中秋及國慶連假旅運高峰期為10月3日至13日、旅客數約151萬人次，日均約13.7萬人次、航班約743架...

北市流感升溫！上周就診人數創2年來新高 議員籲自購疫苗擴大接種

北市流感疫情持續升溫，根據統計上周流感門急診就診人次逾1.2萬人，校園流感疫情破2千人，皆創下2023年以來單周新高，公...

輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

輕度颱風麥德姆持續影響，明、後2天台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，花蓮及屏東也有局部短暫陣雨，中央氣象署預...

配合雙十國慶空中操演 松山機場部分航班有異動

配合「國慶籌備委員會」規畫的雙十國慶空中操演與半、全兵力訓練，松山機場部分航班將有異動，民航局已協調航空公司，以「不取消...

真的不是因為懶！上車就犯睏 醫：你被5大「車廂黑科技」催眠了

許多人一坐上車，不到三分鐘就開始打瞌睡，甚至出現流口水、打呼的情況。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，這並非單純因為「太累」或「太無聊」，而是因為車廂本身具備一套「天然安眠配方」，從震動、空氣品質到大腦與肌肉反應，都可能讓人陷入睏意，真的不是因為你太懶！

中秋、國慶假期旅運約150萬人次 桃機呼籲旅客提早3小時抵達

中秋、國慶假期即將到來，桃園國際機場公司預估今年連續假期總旅運量約為151萬人次，日均約13.7萬人次。機場公司提醒，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。