輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

輕度颱風麥德姆持續影響，明、後2天台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，花蓮及屏東也有局部短暫陣雨，中央氣象署預備員李名翔表示，中秋連假過後至雙十連假前將有另個熱帶擾動發展，但是否接近台灣仍須觀察。

李名翔說，麥德姆颱風未來路徑朝西北西移動，先通過呂宋島，再進入南海，路徑偏南，接近台灣時暴風半徑較小，沒有直接影響，但其外圍雲系可能帶來水氣。

此外，目前菲律賓東方或琉球東邊海面仍可能有新的熱帶擾動發展，但是否接近台灣還有預報分歧，可能在中秋連假後製雙十連假前這段期間較有機會發展。

針對未來1周天氣，李名翔指出，明、後（3、4日）2天受到麥德姆颱風外圍環流影響，台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢的機率，花蓮、屏東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一（5、6日）太平洋高壓增強、天氣穩定，各地為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨。

下周二至下周四（7至9日）太平洋高壓減弱，東半部水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、其他山區有短暫雷陣雨。

溫度部分，李名翔表示，未來一周感受仍高溫炎熱，西半部高溫33至35度，局部高溫上看36度，東半部31至33度。另提醒明、後天東半部、恆春半島有長浪需留意。