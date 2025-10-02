強化東南亞佈局...星宇航空12/16重啟台北-馬尼拉航線 每天一班早去午回

星宇航空今天宣布，台北-馬尼拉航線將於12月16日正式恢復飛航，並於即日起全面開賣。未來星宇航空馬尼拉航線，將以A321neo客機飛航，提供台北-馬尼拉每天一班早去午回的服務。星宇航空執行長翟健華表示，「馬尼拉航線的重啟，不僅能滿足商務與旅遊需求，亦是星宇航空強化東南亞市場佈局的關鍵一步。

星宇航空JX-786台北-馬尼拉航線於2021年7月8日開航，當時每周兩班營運，後來2024年調整夏季班表時，在3月30日完成飛行任務後遭到砍班，但隨著星宇航空航網持續擴大，馬尼拉復航後將與宿霧、克拉克三地相互支援，旅客享有不同點進出的靈活選擇，大幅提升轉機與行程規劃彈性，推動台菲雙邊在經貿、文化與觀光上的多元交流。

星宇航空指出，台灣及菲律賓雙方往來密切，在台灣工作的菲律賓人口已超過16萬人，菲律賓將台灣列為前20大重要貿易夥伴，對台灣而言，菲律賓也是南向政策的重要市場，目前台菲相互給予14天的免簽待遇，許多台商長期在菲律賓當地設立製造基地，將其視為佈局東協市場的核心據點。