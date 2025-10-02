中秋、國慶假期旅運約150萬人次 桃機呼籲旅客提早3小時抵達

中秋、國慶假期即將到來，桃園國際機場公司預估今年連續假期總旅運量約為151萬人次，日均約13.7萬人次。機場公司提醒，中秋連假3號（星期五）及4號（星期六）為出境高峰，3號上午8點至10點出發旅客數高達1.1萬人次，建議旅客至少提前3小時抵達機場，並多加利用手機或網路報到、自動通關證照查驗（e-Gate）等智慧服務，提升旅運效率，確保行程順暢。

機場公司表示，桃園機場今年中秋及雙十連假旅運高峰期間為10月3日至13日，共11天，預估旅客數約151萬人次，日均約13.7萬人次、航班約743架次。機場公司今天邀集航空公司和海關、證照查驗、檢疫及安檢等單位研商連假旅運相關整備事項，機場公司已協調各單位全面加強整備、提前加派人力投入，以確保機場營運安全及旅客權益。

機場公司指出，因應連假人潮，提醒旅客於航班起飛前3小時即可辦理報到，並善用多元智慧化服務，包括手機、網路報到、市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）、自助報到機與自助行李託運，加速報到流程，縮短等候時間。

出境旅客務必預先確認安檢規定，行動電源、打火機等應隨身攜帶不得託運；隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升；安檢前應將水壺清空，並主動取出筆電、脫下外套、帽子及皮帶等，以加快檢查流程。

中秋期間旅客可能攜帶月餅等伴手禮，機場公司特別提醒入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定遭受裁罰；並請配合農業部防檢人員檢查作業。另攜帶菸品200支、酒類1.5公升以下可免申報，請旅客多加留意。