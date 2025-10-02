桃園本土登革熱再＋2 衛生局：曾與首例出入同一宮廟

桃園市衛生局今晚表示，桃園市今再新增2例本土登革熱確診病例，2名個案均居住或活動於龜山區兔坑里。經調查，個案與第一例文中里個案曾共同出入同一處宮廟，研判與該場域有關聯性，為同一群聚事件。

衛生局表示，為防堵疫情擴散，市府預計將於10月3日完成個案住家及其常去足跡周邊100公尺家戶內噴藥，以及200公尺範圍戶外噴藥，同時加強病媒蚊密度控制，並進行周邊鄰里擴大採檢作業。特別呼籲民眾，應配合主管機關的防疫工作，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰。

衛生局提醒，登革熱主要經由病媒蚊叮咬傳染，蚊蟲活動高峰期常在白天，請市民務必落實「巡、倒、清、刷」四步驟，定期檢查住家與戶外環境是否有積水容器，並將花盆底盤、瓶罐、帆布凹陷處或廢輪胎等積水清除，避免成為病媒蚊孳生地。

衛生局也表示，若出現發燒、頭痛、眼窩痛、關節肌肉酸痛、皮疹或出血點等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動告知活動地點或是否曾至登革熱流行區，以利醫師診斷及通報。