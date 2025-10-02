流感升溫北市購疫苗因應 開打首日成長近5成

台北市衛生局今天表示，北市流感疫情持續升溫，共計採購75萬1000劑疫苗因應，1日是公費流感疫苗開打首日，接種者比去年同期成長47.7%，提醒市民前往施打，還可參加抽獎。

台北市衛生局科長張惠美說，統計顯示北市流感疫情持續升溫中，不僅9月21日到27日的上週，類流感門急診就診1萬2780人次，對照9月14日到20日的前一週為1萬1597人次，上升了10.2%。

校園流感疫情也快速攀升，統計9月21日到27日的上週，流感通報2181人次，對照9月14日到20日的前一週為1645人次，上升32.6%，並是112年以來單週新高。

張惠美說，今年的公費流感及新冠疫苗於1日開打，統計顯示，北市流感疫苗接種1萬8165劑，對比113年同期增加47.7%；新冠疫苗接種則有5512劑，對比113年同期增加62.5%，其中65歲以上長者、6歲以下幼兒及慢性病患者等高風險族群，接種量成長最為明顯。

她說，北市共採購75萬1000劑流感疫苗因應，包含公費對象73萬6370劑、市府各局處自購疫苗1萬4630劑，後者提供高中職以下非公費教職員工、北市府第一線櫃檯人員暨身心障礙員工、高中職以下非公費教職員工、兒少安置機構工作人員、里幹事及里長等接種。

同時為鼓勵市民施打，衛生局推出2波抽獎活動，即10月1日到25日、10月1日到11月15日，完成任一公費疫苗接種者可參加，獎項包含蘋果手機等計439個。

張惠美提醒，若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」，就可能感染流感，請戴口罩儘速就醫，並落實生病不上班、上課。