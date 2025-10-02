永豐基金會「小店永豐計畫」第三屆正式公開 加碼「永豐小店學」助小店營運「通關」

由永豐基金會主辦、以「在地．上線」（On site．On air）為主軸的第三屆「小店永豐計畫」今日甫於華山文創園區中4A正式公開成果，並帶來了「第三屆小店永豐故事展」，活動中包含永豐金控及永豐基金會團隊、10間入圍本屆計畫的小店代表與各界來賓皆蒞臨現場，計畫足跡除分布在台灣本島不同角落也及離島城鄉，主題在飲食之外更廣納文化技藝、生態復育、社福培力等多元面向，展現出小店翻轉地方與產業，進而推動社會的良善循環可能。

永豐基金會是由永豐金控旗下子公司永豐銀行與永豐金證券一同在2021年12月成立，2022年開始發表每年一度的「小店永豐計畫」，透過整合專業資源並借助金融力量，幫助小店解決環境中既存困境，以可實踐之創意翻轉地方，同時建立可延續、可複製並對社會具啟發性的營運模式。

本屆入選的10間永豐小店代表與永豐基金會董事長陳思寬（中）一同合影。記者沈昱嘉／攝影 永豐金控朱士廷總經理。記者沈昱嘉／攝影

永豐金控暨永豐基金會董事長陳思寬致詞時表示，謝謝從全台遠道而來的小店代表，也謝謝產官學各界一直支持永豐基金會的朋友們。永豐小店計畫每年通常在10月第一周舉辦，以展覽形式呈現，周末還有小店市集，希望可以在這樣的場域中讓大眾理解小店主人的理念、他們想做的事情，也希望帶給大家滿滿的正能量。

永豐基金會陳思寬董事長。記者沈昱嘉／攝影

第三屆「小店永豐故事展」介紹本次入選的10間小店，包含：廣興紙寮、三魚直賣所、無尾香蕉動物學校、成功海銀行、小島停琉書店、啡嚐不可青年咖啡、布拉谷、金喜檸檬、出力釀，以及香蕉與黑膠三合院；其中「三魚直賣所」以「小漁春希望號」推廣國產魚，滿足永續養殖、食魚教育與生活體驗多重目標；「無尾香蕉動物學校」則透過教育與共伴，進而打造人與動物的友愛基地；紙業老舖「廣興紙寮」推行手工紙孵化基地，邀請國內外創作者駐館，延續傳統工藝未來；「香蕉與黑膠三合院」打造老屋中的料理體驗，也將美濃客家餐桌跨時代傳承；「金喜檸檬」則借助友善契作與檸檬全果利用，為族人開啟返鄉路、在地扎根；此外「布拉谷」青世代成立了共產共銷的合作社，以資源回饋部落長幼之外，進而為部落點燃永續薪火。

廣興紙寮第三代、執行長黃琪。記者沈昱嘉／攝影 三魚直賣所創辦人陳右穎。記者沈昱嘉／攝影 無尾香蕉動物學校創辦人李瑾倫。記者沈昱嘉／攝影 香蕉與黑膠民宿主人鍾士為（中）與家人。記者沈昱嘉／攝影

由善慧恩基金會成立的「啡嚐不可青年咖啡」培力青少年咖啡、美髮等一技之長，賦予逆境孩子們獨立自信；「小島停琉書店」不僅是書店，更透過走讀、工作坊、文化平台的模式，帶人看見小琉球的多元精彩；「出力釀」以「共享酒廠」為號召復育麴菌，讓部落的傳統釀酒文化合法回歸；「成功海銀行」則以銀行之名，以料理結合策展，展現海港小鎮跨時空的的永續思維。

永豐餘生技董事長何奕佳（右）與永豐基金會董事湯曼琪。記者沈昱嘉／攝影

記者會上除了公告第四屆小店永豐計畫即日起開放徵選，現場也宣布將從今年11月起舉辦為期一年、12回的「永豐小店學」，每月將帶來大師課程、工作坊或交流參訪，協助小店克服財務、行銷、稅務等經營實務關卡，歡迎小店們報名。「小店永豐故事展」已於今日10月2日（四）起在華山文創園區中4A正式公開，展覽為免費入場，並將持續至10月5日（日）為止，同時周末10月4（六）、5（日）兩日還將邀請更多小店舉辦「小店永豐市集」，歡迎到華山吃吃買買逛逛，用消費支持小店，一起成為地方的力量。

第三屆小店永豐故事展—在地．上線On site．On air 展覽時間：10/3（五）至10/5（日） 市集時間：10/4（六）至10/5（日） 每日開放時間為11：00-20：00（10/5僅開放至18：00） 講座時間：10/4（六）至10/5（日）13:00-14:30各一場 地點：華山1914文創產業園區 中4A館

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康