聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空連續四年響應乳癌防治月 巨大粉紅彩帶快閃桃機行李轉盤
星宇航空與雅詩蘭黛集團共同推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第四年，歷年來曾以粉紅光渲染機身、首架粉紅絲帶彩繪機，去年再以CGI影片為飛機繫上絲帶，星宇航空每一年都用不同方式將粉紅精神傳遞至世界各地。今年星宇航空與機場公司合作，為旅客行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品。
星宇航空表示，今年粉紅絲帶乳癌防治活動進一步將公益巧思延伸至桃園機場管制區內，與桃園機場股份有限公司合作規劃驚喜快閃活動，於宿霧-台灣JX-782航班抵達時，繫上粉紅絲帶的行李箱一一在轉盤現身，現場旅客又驚又喜還能獲贈印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺，讓旅客在旅途中也能一同感受粉紅絲帶象徵的關懷與力量。
星宇航空指出，希望藉由在旅客行李提領區打造驚喜快閃活動，帶給旅客粉色驚喜，並鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過網路傳遞粉紅絲帶的正能量。除此之外，星宇航空空服員以及機場運務員亦將於十月份佩戴粉紅絲帶，持續號召大眾關注乳癌防治，凝聚守護健康的正能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言