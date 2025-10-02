星宇航空連續四年響應乳癌防治月 巨大粉紅彩帶快閃桃機行李轉盤

星宇航空與雅詩蘭黛集團共同推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第四年，歷年來曾以粉紅光渲染機身、首架粉紅絲帶彩繪機，去年再以CGI影片為飛機繫上絲帶，星宇航空每一年都用不同方式將粉紅精神傳遞至世界各地。今年星宇航空與機場公司合作，為旅客行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品。

星宇航空表示，今年粉紅絲帶乳癌防治活動進一步將公益巧思延伸至桃園機場管制區內，與桃園機場股份有限公司合作規劃驚喜快閃活動，於宿霧-台灣JX-782航班抵達時，繫上粉紅絲帶的行李箱一一在轉盤現身，現場旅客又驚又喜還能獲贈印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺，讓旅客在旅途中也能一同感受粉紅絲帶象徵的關懷與力量。