快訊

星宇航空連續四年響應乳癌防治月 巨大粉紅彩帶快閃桃機行李轉盤

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空邀請旅客兌換專屬托特包以及水壺，傳遞粉紅絲帶的正能量。記者黃仲明／攝影
星宇航空邀請旅客兌換專屬托特包以及水壺，傳遞粉紅絲帶的正能量。記者黃仲明／攝影

星宇航空與雅詩蘭黛集團共同推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第四年，歷年來曾以粉紅光渲染機身、首架粉紅絲帶彩繪機，去年再以CGI影片為飛機繫上絲帶，星宇航空每一年都用不同方式將粉紅精神傳遞至世界各地。今年星宇航空與機場公司合作，為旅客行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品。

星宇航空表示，今年粉紅絲帶乳癌防治活動進一步將公益巧思延伸至桃園機場管制區內，與桃園機場股份有限公司合作規劃驚喜快閃活動，於宿霧-台灣JX-782航班抵達時，繫上粉紅絲帶的行李箱一一在轉盤現身，現場旅客又驚又喜還能獲贈印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺，讓旅客在旅途中也能一同感受粉紅絲帶象徵的關懷與力量。

星宇航空指出，希望藉由在旅客行李提領區打造驚喜快閃活動，帶給旅客粉色驚喜，並鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過網路傳遞粉紅絲帶的正能量。除此之外，星宇航空空服員以及機場運務員亦將於十月份佩戴粉紅絲帶，持續號召大眾關注乳癌防治，凝聚守護健康的正能量。

現場旅客又驚又喜還能獲贈印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺，讓旅客在旅途中也能一同感受粉紅絲帶象徵的關懷與力量。記者黃仲明／攝影
現場旅客又驚又喜還能獲贈印有粉紅絲帶的專屬托特包以及水壺，讓旅客在旅途中也能一同感受粉紅絲帶象徵的關懷與力量。記者黃仲明／攝影
星宇航空特別規劃驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品。記者黃仲明／攝影
星宇航空特別規劃驚喜快閃活動，為抵台旅客的行李繫上巨大粉紅絲帶，並致贈精美專屬禮品。記者黃仲明／攝影

桃園機場 星宇

