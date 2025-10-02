颱風麥德姆影響 未來2天台東防較大雨勢

氣象署表示，明天、4日受颱風麥德姆外圍雲系影響，台東、恆春半島防局部有較大雨勢，花蓮也有短暫雷陣雨，但影響較輕微；部分地區雖有午後雷陣雨，但晚間仍有機率撥雲見月。

中央氣象署表示，輕颱麥德姆今天下午中心位置約在鵝鑾鼻東南方910公里海面上，以每小時24轉27公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，7級風暴風半徑80公里；路徑上會通過呂宋島、朝雷州半島方向移動。

氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，由於麥德姆暴風圈較小、且與台灣有一段距離，明天、4日主要受其外圍雲系影響，台東、恆春半島易有較大雨勢，花蓮則是偶有短暫雷陣雨，預估對堰塞湖影響較小；其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔提醒，今天最高溫為新北市五股區攝氏38.1度，明天雙北地區、桃園及台中、雲林及嘉義內陸地區防36度以上高溫；另外明天、4日東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島易有長浪，5日長浪範圍再擴大至南部沿海地區。

李名翔說，5、6日受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；目前預估中秋節各地天氣不錯，只是午後山區、南部地區有局部雷陣雨，但晚間雲散後仍有賞月的機會。

李名翔提到，7日至9日太平洋高壓減弱，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔表示，現在菲律賓東方海面仍是一片大低壓帶，雖有部分模式模擬台灣東方會有熱帶系統發展，但分歧仍大。美國模擬熱帶系統會在琉球東方海面發展，並往台灣靠近；最新一報歐洲模擬則沒有熱帶系統發展跡象；而歐洲的AI模式則模擬熱帶系統會往日本方向移動；氣象署會持續觀察。