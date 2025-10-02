研究：下修大腸癌篩檢年齡搭精準篩 省5萬次大腸鏡

快訊

中央社／ 記者沈佩瑤台北2日電

大腸癌呈現年輕化趨勢，台灣公費篩檢已下修到45歲。台大團隊研究證實，若再下修至40歲，死亡風險降近4成，建議依糞便潛血濃度分級篩檢，有助避免過度診療，省下5萬次大腸鏡。

一般來說，大腸癌好發於50歲以上族群，50歲以下族群罹患被稱為早發性大腸癌，根據衛生福利部統計，台灣近年來45至49歲大腸癌發生率上升近1.5倍，呈年輕化趨勢。

由於大腸癌早期並無症狀，定期接受篩檢是及早發現大腸癌最重要方法。衛福部今年起擴大大腸癌篩檢對象至45到74歲民眾，以及40至44歲具家族病史者，補助每2年1次免費糞便潛血檢查。

台大公衛學院今天舉行「40歲起大腸癌篩檢，守護台灣X世代健康」研究新發現記者會，呼籲應將大腸癌篩檢年齡提前至40歲，並結合精準的糞便血量導向策略，以有效降低發病率與死亡率，同時減輕醫療資源壓力，可使大腸癌發生率下降約21到25%，死亡率下降34到39%。

台大公衛學院教授陳秀熙簡報指出，這項研究結合基隆與台南市超過50萬名40至49歲民眾的社區篩檢資料，結果顯示參加年輕大腸癌篩檢者，未來參加全國篩檢的3.9萬人中，有178例大腸癌病例、22人死亡；未參加年輕大腸癌篩檢者，未來參加全國篩檢22.3萬人中，有492例大腸癌病例、85人死亡。

陳秀熙說，年輕族群暴露在加工食品、速食、外送時代，加上平時工作壓力大，更常出現腸道菌叢失衡狀況，引發腸道不舒服，增加腫瘤生長機率，面臨早發大腸癌危機，遺傳、生活型態、藥物使用、環境因素等都是危險因子。

但若下修篩檢年齡，將新增更多篩檢成本、醫療量能恐難負荷。台大公衛學院與台北醫學大學合作研究，發表於國際權威期刊JAMA Oncology，提出透過糞便血量導向的「精準篩檢間隔政策」，提升醫療系統效率，也能減少篩檢偽陰性、偽陽性問題。

「精準篩檢才能把錢花在刀口上」，陳秀熙解釋，可依糞便潛血反應濃度高低，進行族群風險分層，並依風險決定篩檢工具、篩檢間隔，進而將錢集中在高風險病人、花在刀口上。

他說，透過大腸癌精準篩檢，估計在40到49歲族群中，可減少約49%篩檢次數與28%大腸鏡檢查需求，相當於減少191萬劑糞便潛血檢測及5萬次大腸鏡需求。

篩檢 大腸癌 死亡率

