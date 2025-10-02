快訊

腦內失控的iTunes 全民大劇團音樂劇探索現代人困境

中央社／ 台北2日電

全民大劇團推出音樂劇「腦內失控的iTunes」，中秋連假將登場，音樂才女林逸欣與「最強模王」林俊逸再度攜手合作，探索現代人困境。

彩排記者會上，林俊逸展現「模王」實力，3分鐘內快速切換4個經典角色，並搭配服裝快換，引來全場驚呼。

根據全民大劇團新聞稿，「腦內失控的iTunes」首演以來廣受好評，此次加演延續原班人馬，更加入百變女星小薰（黃瀞怡）與甜美女聲Angie安吉等人，為舞台注入全新能量。

導演謝念祖表示：「小薰演繹女人對愛與依戀的情感，讓人心疼，Angie安吉帶來的鬼靈精怪的角色十分討喜，這些新朋友的加入，讓作品呈現更多層次。」

談起首次參演的心情，小薰笑言在新竹場首演前，雖然經過密集排練，仍緊張到不斷反覆背誦台詞、舞步、歌曲。Angie安吉透露：「上場前嘴唇直發抖，幸好同伴們很強，讓我安心不少。」她們都希望這次在台北場能放下緊張，好好享受舞台時光。

「腦內失控的iTunes」劇情描述意外遭到雷擊、造成腦內音訊旋律停不下來的倒霉女孩，與一名失去創作旋律的偶像歌手，在精神科醫師的協助下，從混亂思緒中重新找到旋律與人生方向。謝念祖表示，這部作品表面輕快幽默，實則隱含對心理狀態與現代人壓力的深刻觀照。

「腦內失控的iTunes」3日至5日在台北城市舞台演出。

