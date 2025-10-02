行人地獄變安全島？LED警示板挑戰傳統交通規則

南投市公園南路與三和二路口事故頻傳，居民多次要求增設號誌，但尖離峰車流差異大難以實施。縣府導入智慧告警標示，透過感測幹道車流，在支道LED即時顯示「側向來車」，補足視線死角與判斷時差，如同「道安千里眼」，兼顧安全與效率，成為地方改善行人與駕駛安全的新嘗試。

台灣道路長期以車為主，行人空間不足，騎樓、攤販或停車占用人行道，迫使行人行走車道，事故風險高。交通法規保障不足、執法不嚴，加上都市道路狹窄、路口密集，使高齡者尤其受害，形成被批為「行人地獄」的通行困境。

南投縣府表示，近年積極導入智慧交通設施，針對事故頻傳路段以科技提升道路安全。去年該路口發生逾10起交通事故，多數為機車與汽車交會不慎釀禍。居民形容，每次通過都「心驚膽戰」，曾多次向縣府與市公所反映，希望增設號誌燈改善現況。林姓居民說，路口兩側常有視線死角，尤其早晚車流混雜，駕駛判斷失準就可能發生事故，家長接送孩子上學時尤為擔心。

縣府指出，尖峰時段車流量雖大，但離峰明顯下降，若一律設置紅綠燈，恐造成延誤，甚至誘發駕駛闖燈增加風險。經評估後，決定導入智慧告警標示，既能在有車輛接近時提醒，也不影響離峰流暢度。工務處表示，系統透過感測器偵測車流，一旦高速接近，支道LED亮起警示，提醒駕駛慢行，避免衝撞事故。

智慧告警屬低干擾型設施，無須改變道路結構，卻能在關鍵時刻提供即時警示，爭取一到兩秒反應時間，往往就是避免事故的關鍵。縣府將持續觀察成效，依民眾反饋滾動調整，不排除推廣到其他高風險無號誌路口，同時呼籲用路人善加利用，提高警覺。