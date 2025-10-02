快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

行人地獄變安全島？LED警示板挑戰傳統交通規則

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影
南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影

南投市公園南路與三和二路口事故頻傳，居民多次要求增設號誌，但尖離峰車流差異大難以實施。縣府導入智慧告警標示，透過感測幹道車流，在支道LED即時顯示「側向來車」，補足視線死角與判斷時差，如同「道安千里眼」，兼顧安全與效率，成為地方改善行人與駕駛安全的新嘗試。

台灣道路長期以車為主，行人空間不足，騎樓、攤販或停車占用人行道，迫使行人行走車道，事故風險高。交通法規保障不足、執法不嚴，加上都市道路狹窄、路口密集，使高齡者尤其受害，形成被批為「行人地獄」的通行困境。

南投縣府表示，近年積極導入智慧交通設施，針對事故頻傳路段以科技提升道路安全。去年該路口發生逾10起交通事故，多數為機車與汽車交會不慎釀禍。居民形容，每次通過都「心驚膽戰」，曾多次向縣府與市公所反映，希望增設號誌燈改善現況。林姓居民說，路口兩側常有視線死角，尤其早晚車流混雜，駕駛判斷失準就可能發生事故，家長接送孩子上學時尤為擔心。

縣府指出，尖峰時段車流量雖大，但離峰明顯下降，若一律設置紅綠燈，恐造成延誤，甚至誘發駕駛闖燈增加風險。經評估後，決定導入智慧告警標示，既能在有車輛接近時提醒，也不影響離峰流暢度。工務處表示，系統透過感測器偵測車流，一旦高速接近，支道LED亮起警示，提醒駕駛慢行，避免衝撞事故。

智慧告警屬低干擾型設施，無須改變道路結構，卻能在關鍵時刻提供即時警示，爭取一到兩秒反應時間，往往就是避免事故的關鍵。縣府將持續觀察成效，依民眾反饋滾動調整，不排除推廣到其他高風險無號誌路口，同時呼籲用路人善加利用，提高警覺。

居民對新設告警標示抱持樂觀態度，期望降低事故。鄰近商家認為，若碰撞頻率下降，也可避免交通堵塞影響生意。一名家長說，有這個系統後，希望大家安心，不再每天提心吊膽。只要發揮作用，智慧告警甚至比紅綠燈更受歡迎。

南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影
南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影
南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影
南投市公園南街和三和二路口設置智慧告警標示，會顯示「側向來車」，減少視線死角與判斷時差。記者江良誠／攝影

交通事故 行人地獄 風險

延伸閱讀

第一金永續「綠光傳愛」

智慧教學新突破 台中市大甲高中LED教育電視牆啟用

新北汐止新台五路塞車惹怨 紅綠燈連動故障進行修復

富采、錼創搶矽光子商機

相關新聞

北北桃YouBike大當機 桃市開罰10萬限一周內交檢討報告

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響上萬民眾，桃園市交通局今與雙北前往微單總公司稽查，會後桃園決定開罰業者...

乳癌名醫周佳正過馬路遭撞身亡 蔣萬安：找出更多示範點

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，北市府檢討事因、設置庇護島和退縮行穿線等因應作為，市府預計每年完成共40處以上，...

登革熱桃園群聚累計6例、擴大至龜山區 北市新增1例感染源待釐清

衛福部疾管署今公布本土登革熱個案再增3例，分別為感染源待釐清的台北市士林區80多歲男性，目前住院治療中，另2例為桃園市龜...

北市車輛未讓人上半年增近2成 交通局新法上路後盼「零死亡」

交通部今年6月修法，未停讓行人若造成行人輕傷，罰鍰從7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，一律罰3萬6000...

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起...

北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬

北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。