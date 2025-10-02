乳癌名醫周佳正過馬路遭撞身亡 蔣萬安：找出更多示範點

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，北市府檢討事因、設置庇護島和退縮行穿線等因應作為，市府預計每年完成共40處以上，今年8月已有44處。台北市長蔣萬安下午也在道安會報中指示，行人友善區或是行人優先區的設置，希望能夠再找出更多示範點。

案發地點在羅斯福路與愛國西路口，下午的道安會報中，交通局針對該路口改善進行報告，包括增設行人庇護島及行人號誌，縮短一次性穿越距離，以及提供緩衝空間、退縮行穿線及增設欄杆，減少視野死角。另外，還包括路口照明改善，以提升夜間行人與車輛間可視性。

另外，所有北市行穿線退縮及庇護島工程，北市也訂出KPI，從112至114年每年度計畫完成共達40處以上，112年行穿線退縮44 處、庇護島設置14處，到了113年分別是34、27處，114年8月，完成27、17處。

針對庇護島設置檢討，北市有53條主要道路、510處主要路口，將從115年至117年，分年改善事故件數前30大路段。其中庇護島115年改善前5大（36處路口）、116年前12大（40處路口）、117年一前30大（39處路口）另外，標線改善部分，115年前5大（99處路口）、116年一前12大（94處路口）、117年一前30大（107處路口）。

列席的國立陽明交通大學教授吳昆峯表示，他有一個建議，其實不是只有大路口才做庇護島，即使是只有15公尺的道路，大家都還是用50公里的速度在騎車、開車，他建議只要是在住宅區，其實都可以去示範，路幅沒有那麼寬，但社區還有老人家，速度會比較慢。

他說，一些住宅密度比較高的地方，路幅即使沒有那麼寬，也來示範看看，建議試辦參考英國、歐洲或新加坡的設置的方式。

蔣萬安也表示，北市有找大安區大學里投入交通友善區或是交通行人優先區的設置，成立很好的模式跟典範，其他縣市也紛紛來台北市參考，也希望市府能夠找出幾個示範點，做出正面的效益，讓更多的路口可以設置庇護島。

蔣萬安也提醒，庇護島設置時，必須要確認是否符合行車的動線，不要影響車輛正常的通行，另外依照設計規範，庇護島設置時，底端部分要設置分道標誌、反光標線、警示標誌，以確保駕駛人辨識，避免擦撞。