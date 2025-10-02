快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

桃機行李轉盤粉紅絲帶快閃 星宇創意響應乳癌防治

中央社／ 桃園機場2日電

星宇航空今天攜手雅詩蘭黛集團與機場公司，在桃機第二航廈入境行李提領區規劃快閃活動，為旅客行李繫上巨大紙製粉紅絲帶，號召關注乳癌防治也邀旅客感受溫暖。

星宇航空表示，雅詩蘭黛集團1992年以粉紅絲帶作為象徵宣導乳癌防治，已持續舉辦系列公益活動超過30年，並訂定10月為屬於乳癌防治的粉紅月。星宇今天在行李提領區打造驚喜快閃，由工作人員為抵台旅客行李繫上巨大紙製粉紅絲帶，除可兌換專屬托特包及水壺，也鼓勵旅客拍照分享至社群平台，傳遞粉紅驚喜正能量。

此外，星宇航空第一線空服員以及機場運務員，10月份將佩戴粉紅絲帶以實際行動支持，活動將持續至31日，號召大眾關注乳癌防治，凝聚守護健康的正能量。

星宇航空說，今年是星宇與雅詩蘭黛集團共同響應乳癌防治活動的第4年，從粉紅光渲染機身、推出首架粉紅絲帶彩繪機，到以CGI（Computer-GeneratedImagery）影片為飛機繫上絲帶，星宇期望以每年不同的創新巧思，持續傳遞「粉紅精神」。

桃園國際機場公司今天表示，機場公司今年也響應加入宣導行列，除協調於行李轉盤讓旅客可以看到行李繫上粉紅絲帶，也將國門顯眼的第二航廈服務台換上限定版粉紅色佈置，並於機場多個螢幕播放宣傳影片，彰顯機場公司對於女性健康的關懷，讓乳癌防治精神由桃園機場出發航向世界。

桃園機場 星宇 乳癌

延伸閱讀

星宇搶轉機北美商機 與阿拉斯加航空第二波合作

國內乳癌病人年增逾1.7萬人 醫：規律運動可降4成死亡率

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

桃機白牌車拒檢衝突 黃牛司機早列黑名單 曾讓飯店頭痛

相關新聞

北北桃YouBike大當機 桃市開罰10萬限一周內交檢討報告

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響上萬民眾，桃園市交通局今與雙北前往微單總公司稽查，會後桃園決定開罰業者...

乳癌名醫周佳正過馬路遭撞身亡 蔣萬安：找出更多示範點

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，北市府檢討事因、設置庇護島和退縮行穿線等因應作為，市府預計每年完成共40處以上，...

登革熱桃園群聚累計6例、擴大至龜山區 北市新增1例感染源待釐清

衛福部疾管署今公布本土登革熱個案再增3例，分別為感染源待釐清的台北市士林區80多歲男性，目前住院治療中，另2例為桃園市龜...

北市車輛未讓人上半年增近2成 交通局新法上路後盼「零死亡」

交通部今年6月修法，未停讓行人若造成行人輕傷，罰鍰從7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，一律罰3萬6000...

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起...

北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬

北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。