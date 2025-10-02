桃機行李轉盤粉紅絲帶快閃 星宇創意響應乳癌防治

星宇航空今天攜手雅詩蘭黛集團與機場公司，在桃機第二航廈入境行李提領區規劃快閃活動，為旅客行李繫上巨大紙製粉紅絲帶，號召關注乳癌防治也邀旅客感受溫暖。

星宇航空表示，雅詩蘭黛集團1992年以粉紅絲帶作為象徵宣導乳癌防治，已持續舉辦系列公益活動超過30年，並訂定10月為屬於乳癌防治的粉紅月。星宇今天在行李提領區打造驚喜快閃，由工作人員為抵台旅客行李繫上巨大紙製粉紅絲帶，除可兌換專屬托特包及水壺，也鼓勵旅客拍照分享至社群平台，傳遞粉紅驚喜正能量。

此外，星宇航空第一線空服員以及機場運務員，10月份將佩戴粉紅絲帶以實際行動支持，活動將持續至31日，號召大眾關注乳癌防治，凝聚守護健康的正能量。

星宇航空說，今年是星宇與雅詩蘭黛集團共同響應乳癌防治活動的第4年，從粉紅光渲染機身、推出首架粉紅絲帶彩繪機，到以CGI（Computer-GeneratedImagery）影片為飛機繫上絲帶，星宇期望以每年不同的創新巧思，持續傳遞「粉紅精神」。

桃園國際機場公司今天表示，機場公司今年也響應加入宣導行列，除協調於行李轉盤讓旅客可以看到行李繫上粉紅絲帶，也將國門顯眼的第二航廈服務台換上限定版粉紅色佈置，並於機場多個螢幕播放宣傳影片，彰顯機場公司對於女性健康的關懷，讓乳癌防治精神由桃園機場出發航向世界。