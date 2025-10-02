議員促擴大公費流感疫苗對象 北市：依需求評估

快訊

中央社／ 台北2日電

公費流感疫苗開打，台北市議員呼籲北市府應借鏡新北市作法，研議自購流感疫苗並擴大公費接種對象；北市衛生局表示，自購流感疫苗施打對象會依需求評估調整。

公費流感疫苗及COVID-19疫苗昨天起分階段開打，台北市衛生局召開記者會宣布，設籍北市符合接種資格者，於1日至11月15日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成接種，可參加抽獎。

國民黨台北市議員王欣儀今天表示，近期接獲身心障礙者陳情，新北市府除依中央規定提供公費疫苗，還自購疫苗擴大接種對象，大幅照顧高風險族群。

她說，新北市府的自購疫苗涵蓋對象包含設籍低收入戶等身分，新北市藉自購疫苗擴大補助，提升疫苗涵蓋率，保障高風險與弱勢族群的健康防護權益。

王欣儀表示，反觀北市府針對市民接種部份，目前仍依中央規範辦理，其餘自購補助範圍也相當有限，導致雙北市府在疫苗政策與防疫照顧出現明顯落差。

她說，北市府應借鏡新北市作法，研議自購流感疫苗並擴大公費接種對象，讓更多高風險族群與第一線人員納入補助範圍，才能提升整體防護覆蓋率，照顧市民健康。

對此，北市衛生局回應表示，114年採購流感疫苗共75萬1000劑，包含公費疫苗73萬6370劑、自購疫苗1萬4630劑。

衛生局指出，將整合市府相關局處規劃自購疫苗提供給高中職以下非公費教職員工、北市府第一線櫃檯人員暨身心障礙員工、高中職以下非公費教職員工 、兒少安置機構工作人員、里幹事及里長等。針對自購流感疫苗施打對象，將依需求評估調整。

