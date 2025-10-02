流感升溫自費藥短缺 衛福部釋2.5萬人份公費庫存

快訊

中央社／ 台北2日電

流感疫情升溫，有基層藥師憂心自費流感抗病毒藥物「紓伏效」短缺。衛福部今天宣布，將「公費轉自費」，釋出庫存2.5萬人份給廠商調貨，目前公費抗流感藥物數量充足。

衛生福利部疾病管制署9月30日例行疫報示警，近期類流感門、急診病患，已超過2年前秋季疫情高峰。根據例行監測，9月21日至27日類流感門急診就診計12萬9831人次，較前週上升10.2%，已進入流感流行期，且近期呈上升趨勢；實驗室監測資料顯示，社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多。

在流感疫情升溫之際，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎昨天深夜透過媒體群組指出，自費流感抗病毒藥物「紓伏效」大缺貨，目前國內許多藥局都叫不到貨，甚至有可能缺貨到12月底。

衛福部食品藥物管理署副署長王德原今天告訴中央社記者，9月底已接到藥品許可證持有藥商通報，因原廠產能影響供應，目前控貨供應中，「並不是沒有貨」；感謝疾管署幫忙，釋出部分戰備藥品，緩解民眾擔憂。

王德原強調，廠商預計今年12月會再進口1.8萬盒（9萬人份），屆時將恢復正常供應；10月1日起，疾管署對於流感抗病毒藥物，已擴大用藥對象，且流感抗病毒藥物本來就不只有這個藥品，不會有缺藥的問題。

疾管署發言人曾淑慧也說：「現在公費流感抗病毒藥物主要以克流感、易剋冒等為主，充足無虞，且已擴大用藥對象，足以提供高風險、高傳播的民眾之用。」

曾淑慧表示，「紓伏效」本身是自費的流感抗病毒藥物，疾管署僅庫存少量，共6000盒（3萬人份），目前在倉庫中；主要是戰備庫存，用於萬一出現新型A型流感大流行時的儲備藥物，並未釋出給合約院所使用於一般流感治療。

因為民眾有自費的需要，曾淑慧表示，疾管署同意比照過去釋出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的作法，先由公費轉自費，釋出疾管署庫存給廠商調貨，因應此次缺藥，可釋出5000盒（2.5萬人份）；而廠商須交保證金並在之後歸還，早上已通知廠商可辦理調貨事宜。

疾管署統計，截至9月30日，公費流感抗病毒藥劑儲備量約294萬人份（包括原料藥156萬人份、克流感1萬盒、易剋冒130.2萬盒、瑞樂沙3.8萬盒、瑞貝塔40袋、紓伏效3萬人份），占全人口數12.6%；其中31.9萬人份配置於合約院所、衛生局所。

