鏟子超人帶病菌？ 衛福部：與非災區相似

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「目前災區與非災區流感比例差不多，且災區有抗病毒藥物與流感疫苗可直接施打，不會帶出病毒！」衛福部次長莊人祥2日針對前內政部長李鴻源擔心「鏟子超人」將病菌帶出花蓮回應說。但也要小心當地飲用水可能不足，但若是瓶裝水或煮熟就不會有太大問題。

無帶出細菌問題

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，全台各地超過萬人陸續湧入災區協助救援。但前內政部長李鴻源近日表示，若他是指揮官，會希望鏟子超人們不要進入災區，最大的問題就是可能會生病，或把病菌帶出花蓮。事實上，確實有網友聲稱從災區回來之後，出現身體不適的狀況。

對此，衛福部次長莊人祥在出席記者會被問到此題時回應說，如果災民收容所的災民有任何醫療疾病，醫師團體都會看診，現在比較流行的是流感，這部分9月底就開放可直接給當地災民抗病毒藥物，先前也開放打流感疫苗、新冠疫苗，目前流感情況跟台灣非災區差不多，沒有所謂「帶出來」的問題。

到災區戴口罩、穿鞋子

莊人祥提醒，當地可能會有飲用水不足的問題，但若用瓶裝水或煮熟水就沒有太大問題，並沒有災區會有更多病毒的情況。他指出，大家可能會以為災區有很多屍體，所以會有病毒，但事實上死亡後，身上的病毒也會跟著死亡，除非有碰到屍體，或有特別細菌、病毒的狀況。

衛福部官員則在中央前進協調所的記者會上補充說，風災水災後通常會出現的疾病是類鼻疽與鉤端螺旋體病，但不會人傳人，衛福部先前已發布注意事項，呼籲來到災區要戴口罩穿鞋子，重點在於志工的自我保護。

勿赤手腳清淤泥

疾管署則提醒說，民眾清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸汙水、汙泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

流感疫苗 病毒 衛福部

