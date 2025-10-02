文化部推文化幣看國片享半價 盼喚起年輕人觀影熱情

快訊

中央社／ 台北2日電

文化部今天宣布，明天起到12月31日止，使用文化幣購票觀看國片，不限金額享有「消費2點贈送1點」加碼回饋，相當於享有「半價看電影優惠」。

文化部長李遠透過新聞稿指出，今年上半年推出「結伴看國片春夏加碼」消費滿350點回饋200點升級方案，共吸引超過6.8萬人次進戲院觀影，文化幣消費金額累計突破新台幣6100萬元，為國片市場帶來一波青年觀眾熱情支持。

李遠指出，其中「角頭－鬥陣欸」與「96分鐘」雙雙突破億元票房，口碑持續延燒，不斷創造票房新紀錄，另有「進行曲」、「我家的事」、「陌路兄弟」、「失明」、「詭鄉」等也正熱映中。

李遠表示，隨著多部國片在國際影展嶄露頭角，以及金馬獎公布入圍名單並將於11月22日頒獎，國片將迎來下一波上映熱潮，因此，文化部趁勢推出「消費2點贈送1點」加碼回饋，鼓勵青少年在今年最後3個月用文化幣看國片，以行動一起支持台灣電影。

文化部提醒，2025年文化幣領用期限即將於12月31日結束，鼓勵青年朋友把握最後3個月，結伴一起進戲院看國片，不論是追星、約會、朋友聚會，或是單純想被好故事感動，品質越來越高的國片都能帶來豐富體驗，還能透過文化幣享受「半價回饋」及「結伴同行」雙重優惠。各項文化幣優惠參考「文化幣官網」https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/

文化幣 文化部 李遠

