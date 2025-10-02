登革熱桃園群聚累計6例、擴大至龜山區 北市新增1例感染源待釐清

衛福部疾管署今公布本土登革熱個案再增3例，分別為感染源待釐清的台北市士林區80多歲男性，目前住院治療中，另2例為桃園市龜山區社區群聚案例，分別是60多歲男性及70多歲女性，前者是桃園本土登革熱群聚指標個案的友人，疫情從桃園區擴大至龜山區，群聚人數達6例，今年本土個案已累計20例。

繼高雄、宜蘭及桃園爆發登革熱本土案例後，台北市也出現1例個案，為士林區80多歲男性，9月26日出現發燒及倦怠等症狀，於次日就醫，9月30日因症狀未緩解至急診並收治住院，昨天檢驗陽性，確診登革熱。個案於潛伏期無國外旅遊史及桃園市本土登革熱疫情發生地區活動史，主要活動地點為居住地及鄰近公園，研判為本土病例，感染源仍待釐清，同住者目前皆無症狀。

疾管署發言人曾淑慧表示，桃園繼出現4例本土登革熱群聚案例後，又再出現2名個案，為同住的60多歲男性及70多歲女性。原先4名案例為桃園的指標個案及其弟弟，另2例為鄰居，60多歲男性為群聚指標個案的友人，於潛伏期曾有共同活動史，經衛生單位擴大採檢主動發現。

曾淑慧說，今年各地都還有持續降雨情況，加上全國都有病媒蚊，不過北部以白線斑蚊為主，南部則以埃及斑蚊為主，埃及斑蚊傳播力較強，容易引發群聚事件。不過高雄先前的群聚疫情已告一段落，近期未再新增個案，台南與屏東目前也未出現新疫情。

曾淑慧表示，此次疫情主要集中於北部，包括台北市、桃園市及宜蘭縣，均由白線斑蚊傳播。由於北部過去相對少見登革熱疫情，疾管署已與區管中心及地方政府合作，強化防治策略，期望能盡速控制疫情。

疾管署統計，今年截至10月1日，累計20例本土登革熱確定病例，居住於高雄市12例、桃園市6例、宜蘭縣及台北市各1例，無重症及死亡病例；累計183例境外移入病例，為近6年同期次高，2020年至2024年案例數介於9例至219例，自東南亞國家移入占92%，以印尼56例為多，其次為越南44例、菲律賓24例及泰國20例。

全球登革熱疫情持續，今年迄今累計逾426萬例病例，以美洲地區巴西疫情較為嚴峻，哥倫比亞及墨西哥等國病例數亦多；近期亞洲地區鄰近國家如孟加拉及中國疫情呈上升趨勢，孟加拉、中國、越南、斯里蘭卡、柬埔寨等國今年病例數較去年同期為高。

疾管署提醒，目前白天氣溫偏高，適合病媒蚊生長與活動，請民眾徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。

疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(查閱，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。