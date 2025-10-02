「瑯嶠風雲」訴說恆春歷史 孫翠鳳力邀居民看戲

快訊

中央社／ 屏東縣2日電

恆春建城150週年，明華園量身打造紀念大戲「瑯嶠風雲」，4日將在屏東恆春聯福磚窯前草地提供免費觀賞。今天彩排宣傳，無敵小生孫翠鳳力邀居民看戲，了解祖先拚搏的歷史。

恆春建城150週年紀念大戲明華園「瑯嶠風雲」，4日晚間7時將在恆春聯福磚窯前草地登場。明華園戲劇總團今天舉行彩排宣傳，吸引在地鄉親先睹為快。

孫翠鳳表示，希望半島居民都能來觀賞這齣戲，看自己祖先如何努力拚搏，才能讓子孫在此安居樂業，連參演團員都非常感動，也是「全島一命」的精神所在。

屏東縣長周春米表示，除慶祝建城外，更應記取前人曾經流血流汗、打拚奮鬥的歷史，同時保存半島在地文化與人文風情。感謝明華園總團運用半島所有元素，結合專業表演團體，打造精彩絕倫的史詩大戲，不分男女老少一起敘說恆春在地史實故事，讓觀眾更了解恆春建城150週年的意義。

屏東縣政府文化處透過新聞稿表示，「瑯嶠風雲」由明華園藝術總監陳勝福與導演黃致凱聯手製作，執行長陳昭賢擔任製作人，專為恆春建城150週年打造免費大型戶外史詩戲曲演出，集結明華園戲劇團藝術家族與跨世代、跨領域演員，共同帶來震撼人心演繹。

舞台以北門城牆為次舞台，並邀請跨界火舞團隊「即將成真火舞團」合作，結合火舞與特效設計，營造壯闊氛圍，讓觀眾彷彿穿越時空，見證百年前風雲激盪。

文化處表示，「瑯嶠風雲」劇情以羅妹號事件、牡丹社事件及清廷立縣建城為主軸，交織出族群對立與合作張力，展現恆春多元共生的文化樣貌。

文化處提到，4日恆北路部分路段（北門路交叉口至恆東路交叉口）將實施交通管制，建議民眾提前抵達，並留意文化處官網及臉書粉絲專頁公告停車與交通資訊。

恆春 明華園

