北北桃YouBike大當機 桃園市開罰業者10萬元
北北桃YouBike昨天晚間發生系統異常。北北桃市政府今天共同前往微笑單車公司總部召開稽核會議。桃園市政府表示，已開罰新台幣10萬元，後續將視業者改善情形依契約條款加重裁罰。
雙北、桃園YouBike昨天晚間6時34分起發生系統異常，適逢下班課尖峰時段，不少民眾因無法正常租借造成不便。
桃園市政府交通局今天表示，經調查應為系統更新導致程式異常，引發系統當機，業者於事後立即改善，並於今天凌晨0時36分全面恢復正常服務。本次事件約影響北北桃地區共計4萬筆交易。
桃園市交通局表示，上午與台北市和新北市政府共同前往微笑單車公司總部召開稽核會議，會中明確要求業者持續檢討並強化營運，並建立完善的異常公告與通報機制、研擬合理補償方案，並要求業者於1週內提出完整檢討與改善計畫。
桃園市交通局指出，本次事件已嚴重影響公共自行車服務品質與市民權益，桃園市已開罰10萬元，後續將視業者改善情形依契約條款加重裁罰，以確保公共運輸服務品質。
