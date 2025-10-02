快訊

富邦集團捐贈太陽能板 助北醫推動智慧綠能醫療永續發展

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫附醫獲富邦集團「如是社會福利公益信託基金」無償捐贈220 kWp太陽光電發電設備，預計裝設於第二及第三醫療大樓屋頂。圖／北醫附醫提供
北醫附醫獲富邦集團「如是社會福利公益信託基金」無償捐贈220 kWp太陽光電發電設備，預計裝設於第二及第三醫療大樓屋頂。圖／北醫附醫提供

淨零碳排已是全球風潮，因應氣候變遷與永續發展，台北醫學大學附設醫院近年積極推動智慧醫院及綠色轉型，獲富邦集團「如是社會福利公益信託基金」捐贈220 kWp太陽光電發電設備。北醫附醫院長施俊明表示，後續工程預計明年底完工，讓北醫體系邁向兼顧醫療照護與生態保護的綠能醫院。

醫療院所是高耗能的機構之一，需要節能減碳策略以符合永續發展目標，例如導入智慧能源管理系統（EMS）、發展太陽能發電。施俊明說，富邦集團捐贈的太陽能板，啟用後估計每年可產生約207,174度綠電，相當於減少約98.2公噸二氧化碳排放，等同9,722棵樹木所達到的碳吸收量。

尋找綠色替代能源是醫院長期發展的重要目標，富邦集團所捐贈的太陽能板預計裝設於第二及第三醫療大樓屋頂，盼能逐步減輕對傳統能源依賴，也讓醫院在突發事件中具備部分自發電能力，提升醫院韌性及服務穩定度。

富邦集團董事長蔡明忠表示，台灣社會永續轉型正處於關鍵期，需加速奔向轉型之路。透過此次捐贈太陽能板，希望協助北醫附醫建構更環保、永續的醫療環境，打造「智慧 × 綠能 × 醫療」的新典範。綠色醫療發展旨在運用綠能技術減少醫院溫室氣體排放，期盼拋磚引玉，鼓勵更多單位投入醫療綠能發展。

北醫附醫副院長呂慧貞指出，醫療大樓規畫初期即將「智慧」與「永續」列為核心理念；富邦集團捐贈的太陽能板將整合進院內能源管理系統，透過即時監測掌握能源使用效益，並進行長期數據分析，作為醫院能源管理與政策制定的重要依據。

這一批批太陽能板採用最新一代高效模組，導入後的預期效益包括每年減少約98.2公噸二氧化碳排放、自發電綠能可減輕電費支出、綠能教育示範。而結合院內能源管理系統進行即時監控，有助於打造智慧醫療場域；未來在緊急狀況下，部分電力可自行供應，提升醫院韌性。

