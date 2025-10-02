北市動物園生日活動 身分證字號3個1機率有多少？數學老師這樣說

台北市立動物園今年歡慶111周年，10月25日慶祝111歲生日。園方最近宣布，第一個「111解密」是前111名符合身分證規則的朋友，即可兌換動物園限量小物，其中包括身分證字號中有3個1，網友大呼太難了，到底機率有多少？

動物園9月30日在臉書粉專發文，111周年園慶月開跑了，邀請大家一起來參與。首先來個111解密，即日起至10月底前111位符合3項條件之一的民眾，即可兌換禮物1份，包含「身分證字號中有3個1」、「生日（月、日、不含年份）中有3個1」、「生日是民國111年1月1日、111年11月11日」。貼文一出，不少民眾留言「條件太嚴格了」、「2個1pass QQ」、「每個條件都差一個1」。

不少民眾好奇在全台約2300萬中有多少人符合資格，本報邀請台師大電機工程系副教授兼數學教育中心傳播產製組組長賴以威帶領的數感實驗室試算，其中在「身分證字號中有3個1」條件中，全台2300萬人中，約有262萬人符合資格，約占11.39%，由於男生代碼為1，只要其他編碼中有兩個1就符合資格，因此男生機率高於女性。

根據國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法，國民身分證統一編號由文字碼及數字碼組成，共計10碼，一人配賦一號。編號首碼以英文字母代表直轄市、縣（市）別，第二碼至第十碼為數字碼，第二碼為性別碼，第十碼為檢查碼。第二碼通常為1或2，其中1表示男性，2表示女性。

第二部分為生日的月日中有3個1，數感實驗室試算指出，全台2300萬人中約有96萬人符合資格，約占4%。

第三部分條件為生日是民國111年1月1日、111年11月11日約有761人。