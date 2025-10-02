快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

北市動物園生日活動 身分證字號3個1機率有多少？數學老師這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台北市立動物園設定拿小禮物的三個資格。擷取自台北市立動物園粉絲專
台北市立動物園設定拿小禮物的三個資格。擷取自台北市立動物園粉絲專

台北市立動物園今年歡慶111周年，10月25日慶祝111歲生日。園方最近宣布，第一個「111解密」是前111名符合身分證規則的朋友，即可兌換動物園限量小物，其中包括身分證字號中有3個1，網友大呼太難了，到底機率有多少？

動物園9月30日在臉書粉專發文，111周年園慶月開跑了，邀請大家一起來參與。首先來個111解密，即日起至10月底前111位符合3項條件之一的民眾，即可兌換禮物1份，包含「身分證字號中有3個1」、「生日（月、日、不含年份）中有3個1」、「生日是民國111年1月1日、111年11月11日」。貼文一出，不少民眾留言「條件太嚴格了」、「2個1pass QQ」、「每個條件都差一個1」。

不少民眾好奇在全台約2300萬中有多少人符合資格，本報邀請台師大電機工程系副教授兼數學教育中心傳播產製組組長賴以威帶領的數感實驗室試算，其中在「身分證字號中有3個1」條件中，全台2300萬人中，約有262萬人符合資格，約占11.39%，由於男生代碼為1，只要其他編碼中有兩個1就符合資格，因此男生機率高於女性。

根據國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法，國民身分證統一編號由文字碼及數字碼組成，共計10碼，一人配賦一號。編號首碼以英文字母代表直轄市、縣（市）別，第二碼至第十碼為數字碼，第二碼為性別碼，第十碼為檢查碼。第二碼通常為1或2，其中1表示男性，2表示女性。

第二部分為生日的月日中有3個1，數感實驗室試算指出，全台2300萬人中約有96萬人符合資格，約占4%。

第三部分條件為生日是民國111年1月1日、111年11月11日約有761人。

因為三個條件只要符合其中一條件即可，減掉第一及第二部分都符合可能重覆的11萬人，約有347萬人。數感實驗室指出，也就是全台2300萬人中約有347萬、15%的人符合動物園設立的資格。        

台北市立動物園今年歡慶111周年，10月園慶月即日起開跑，將於10月25日慶祝111歲生日。本報系資料照
台北市立動物園今年歡慶111周年，10月園慶月即日起開跑，將於10月25日慶祝111歲生日。本報系資料照
國民身分證號數字說明。擷取自台灣事實查核中心
國民身分證號數字說明。擷取自台灣事實查核中心

動物園 身分證 生日

延伸閱讀

北市114年首例本土登革熱 士林區80多歲男性

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

北市大樓磁磚掉落砸傷路人 建管處重罰所有權人30萬

車未讓人違規案增 北市裁決所：駕駛守法待加強

相關新聞

北北桃YouBike大當機 桃市開罰10萬限一周內交檢討報告

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響上萬民眾，桃園市交通局今與雙北前往微單總公司稽查，會後桃園決定開罰業者...

乳癌名醫周佳正過馬路遭撞身亡 蔣萬安：找出更多示範點

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，北市府檢討事因、設置庇護島和退縮行穿線等因應作為，市府預計每年完成共40處以上，...

登革熱桃園群聚累計6例、擴大至龜山區 北市新增1例感染源待釐清

衛福部疾管署今公布本土登革熱個案再增3例，分別為感染源待釐清的台北市士林區80多歲男性，目前住院治療中，另2例為桃園市龜...

北市車輛未讓人上半年增近2成 交通局新法上路後盼「零死亡」

交通部今年6月修法，未停讓行人若造成行人輕傷，罰鍰從7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，一律罰3萬6000...

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起...

北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬

北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。