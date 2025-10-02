桃園登革熱群聚添2確診 北市增1例感染源待釐清

快訊

中央社／ 台北2日電

衛福部疾管署今天表示，國內新增3例本土登革熱個案，其中2例桃園市龜山區個案，研判同屬桃園群聚案；另新增1例台北市士林區80多歲男性，研判為本土病例，感染源待釐清。

衛生福利部疾病管制署今天公布，新增3例本土登革熱確定病例，其中1例為居住台北市士林區80多歲男性，9月26日出現發燒及倦怠等症狀，並於次日就醫；9月30日因症狀未緩解，至急診就醫，並收治住院；10月1日檢驗陽性，確診登革熱。

疾管署發言人曾淑慧表示，個案於潛伏期無國外旅遊史及桃園市本土登革熱疫情發生地區活動史，主要活動地點為居住地及鄰近公園，研判為本土病例；同住者目前皆無症狀，個案住院治療中，感染源仍待釐清，將進一步做病毒基因定序。

另2例為桃園市龜山區社區群聚案，為同一家戶，分別為60多歲男性及70多歲女性。曾淑慧說明，其中1人為桃園群聚案指標個案的友人，經衛生單位擴大採檢主動發現，目前桃園社區群聚案累計已6人確診。

疾管署表示，衛生單位持續針對相關個案居住地、周圍環境，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高警覺。

對於國內登革熱疫情風險，曾淑慧表示，現在仍處登革熱季節，全國各區持續可能有降雨情況，目前疫情主要發生在北部地區，包括宜蘭、台北、桃園等縣市，病媒蚊以白線斑蚊為主，將持續與區管中心、相關單位進行防治工作。

依據疾管署統計，今年截至10月1日，累計20例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市12例、桃園市6例、宜蘭縣及台北市各1例，無重症及死亡病例。

疾管署指出，今年累計登革熱境外移入病例共183例，為近6年同期次高，2020年至2024年介於9至219例，多自東南亞國家移入占92%，以印尼56例為多，其次為越南44例、菲律賓24例及泰國20例。

