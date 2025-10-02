自費抗病毒藥物紓伏效傳缺貨 食藥署9月接獲通知：年底可恢復供貨

流感疫情升溫，衛福部昨起開放部分民眾使用公費抗病毒藥物，若不符合公費藥物使用資格者，經醫師評估也可處方自費藥物使用。不過，目前市面上唯一一款自費流感抗病毒藥物「紓伏效膜衣錠」，傳出基層藥局缺貨，就連大醫院台北榮總也被通知暫時供貨。對此，衛福部食藥署指，9月份接獲業者通知供貨問題，12月可再供應1萬8千盒，緩解控貨情況。

食藥署指出，「紓伏效膜衣錠20毫克」藥品主成分為為baloxavir marboxil，核准適應症為，包括適用於治療5歲以上且體重20公斤以上病人之A型及B型流行性感冒病毒急性感染，以及適用於5歲以上且體重20公斤以上兒童、青少年及成人於密切接觸流感病人後預防流行性感冒。藥品許可證持有藥商為台灣塩野義製藥股份有限公司。

食藥署副署長王德原說，紓伏效是國內唯一自費抗病毒藥物，9月底接獲藥廠通報，因原廠產能導致供貨問題，目前控貨供應中，並非沒貨可供應，而是數量受限，僅供給部分醫療院所，廠商指出，今年12月可再供應國內1萬8千盒藥品，屆時可恢復正常供應。過渡期內，食藥署已委託疾管署協助，將提供5千盒相同產品供國內業者調貨。

食藥署指，流感治療及預防，國內有其他含Oseltamivir、Zanamivir成分之流感抗病毒藥品可供使用。王德源強調，疾管署已對外說明，擴大公費抗病毒藥物使用範圍，且公費抗病毒藥物目前均供貨正常，並無缺藥，且經詢問公費抗病毒藥物許可證持有業者，除目前供貨正常，如有需要時也可增加產能，供應國內需求。

基層藥師協會沈采穎說，流感抗病毒藥物，雖有公費克流感可用，且目前並無缺貨，但針對家中有幼兒、長輩者，服用紓伏效可讓病毒量下降更快，不僅脆弱族群本身可用，同住家人若感染流感，服用這項藥物，可減少長輩、幼兒被傳染機率，且舒伏效只需服用一次，不像克流感需要服用5天，若間斷恐讓療效不佳，不少長輩慢性病用藥很多，容易忘記用藥，使用這項藥物不易忘記服藥。