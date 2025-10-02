北醫附醫攜手印尼醫界 深化新南向國際醫療合作
台北醫學大學附設醫院本周於印尼萬隆市Cornerstone Auditorium舉辦「北醫前瞻醫療創新論壇」（Pioneering Healthcare Innovations by TMU），吸引近300位來自印尼各地的醫療專業人士、學生與社會賢達參與。各領域深入交流，激盪醫療的應用想像，展現印尼對先進醫療知識的期待。
北醫附醫院長施俊明表示，這場論壇以「以醫人而非僅醫病」為主題，將北醫附醫多年深耕臨床服務、醫學教育與尖端研究的成果帶至印尼，傳達「以病人為中心」的理念。醫療的核心已經從治癒疾病擴展至更全面的個人健康照護與預防，亦是人類文明的進步，實現更健康的生活。
北醫附醫副院長王偉指出，論壇特別邀請Mr. Eddy T.P. Yo與Susanto牧師，分享兩人在北醫附醫接受治療的親身經歷。除了個案康復的見證，也邀請三位傑出的北醫印尼校友Dr. Kamaluddin Latief、Dr. Esti Nurwanti與Dr. Wira Winardi分享在台求學與臨床實習的寶貴經驗，展現北醫長期致力醫療人才培育。
「Pioneering Healthcare Innovations by TMU」由北醫附醫君蔚國際醫療中心主任尤櫻儒揭開序幕，介紹台北醫學大學體系與國際合作經驗，並由放射腫瘤科王威鈞主治醫師分享基因檢測與質子治療等癌症精準醫療趨勢。透過這次論壇，對精準醫療、癌症治療及國際醫療合作有更全面的理解，找出未來更清晰的方向，帶動整體醫療產業的發展。
