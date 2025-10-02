北醫附醫攜手印尼醫界 深化新南向國際醫療合作

台北醫學大學附設醫院本周於印尼萬隆市Cornerstone Auditorium舉辦「北醫前瞻醫療創新論壇」（Pioneering Healthcare Innovations by TMU），吸引近300位來自印尼各地的醫療專業人士、學生與社會賢達參與。各領域深入交流，激盪醫療的應用想像，展現印尼對先進醫療知識的期待。

北醫附醫院長施俊明表示，這場論壇以「以醫人而非僅醫病」為主題，將北醫附醫多年深耕臨床服務、醫學教育與尖端研究的成果帶至印尼，傳達「以病人為中心」的理念。醫療的核心已經從治癒疾病擴展至更全面的個人健康照護與預防，亦是人類文明的進步，實現更健康的生活。

北醫附醫副院長王偉指出，論壇特別邀請Mr. Eddy T.P. Yo與Susanto牧師，分享兩人在北醫附醫接受治療的親身經歷。除了個案康復的見證，也邀請三位傑出的北醫印尼校友Dr. Kamaluddin Latief、Dr. Esti Nurwanti與Dr. Wira Winardi分享在台求學與臨床實習的寶貴經驗，展現北醫長期致力醫療人才培育。