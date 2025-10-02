「鏟子超人」橫紋肌溶解 醫：肌肉痠痛 嚴重可能導致腎衰竭

快訊

聯合新聞網／ 天下文化出版
花蓮光復堰塞湖災情急需復原，來自全台各地的「鏟子超人」2日持續進入光復地區，協助災民清理家園，民間團體在車站調配人力。中央社
一名中年男子開始接受重量訓練後，全身肌肉痠痛， 接著陸續出現抽筋、癱軟無力、行走困難等症狀。起初病人以為只是運動過度造成，不以為意，貼了痠痛貼布、吃止痛藥， 卻沒有改善。到了第三天， 更出現雙腿劇烈疼痛、冒冷汗，尿液呈深紅色。

到急診就醫後，醫師開立抽血檢查單，發現男子肌紅蛋白高於正常值，醫師判定為急性橫紋肌溶解症，可能與劇烈運動、水分補充不夠有關。好在病情還算輕微，腎臟雖有些微受損，但不至於到洗腎的階段，也沒有造成生命危險。

橫紋肌溶解，嚴重可能導致腎衰竭

肌肉疼痛有時未必只是單純的運動傷害，若出現其他合併症狀，就要留意是否為橫紋肌溶解症。

橫紋肌是包覆在骨骼上的肌肉，主要功能為負責收縮並產生力量，讓肢體可以移動。橫紋肌溶解症是因為橫紋肌受到急速的損傷，導致肌肉細胞壞死且細胞膜遭破壞， 肌肉的蛋白質及肌球蛋白滲漏， 進入血液中並隨尿液排出，使尿液變成深紅色或深褐色。

橫紋肌溶解症只是一種症狀，許多原因都會造成此現象。包含先天的基因遺傳疾病和後天因素，如馬拉松、重量訓練等過度運動，肌肉因車禍、撞擊造成嚴重創傷，高溫引發熱傷害，不當使用藥物、毒品或酒精，以及低血鉀、低血磷所造成的電解質不平衡等。

此外，電擊、缺血、病毒感染、惡性高燒等，也都可能造成橫紋肌溶解症。

因肌肉受損，患部常見癱軟無力、疼痛，甚至劇痛，程度較輕時，可能如運動傷害般痠痛，嚴重時則持續抽筋，因此患者常誤以為是運動傷害或抽筋。但跟普通肌肉拉傷不同的是，使用痠痛貼布、噴劑等產品，都無法改善症狀。

血液中的肌紅蛋白可經由尿液排出，但肌紅蛋白會損害腎小管細胞，具有腎毒性，若是橫紋肌溶解症一直未能改善，肌紅蛋白居高不下，腎臟功能可能會受到損傷，甚至出現尿液減少、腎臟衰竭，嚴重時可能需要洗腎。

若持續未改善，就可能發生高血鉀症、高血磷症，導致心律不整，危及生命安全。

因此建議民眾於劇烈運動後， 如果出現肌肉異常痠痛、肌肉無力、深紅色尿液等三種症狀，盡速就醫。

（本文出自《食安醫師的無毒餐桌》作者：顏宗海、張靜慧)

