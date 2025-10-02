「再見嘉芬—舊嘉義菸葉廠特展」 舊嘉義菸葉廠隆重登場

嘉義市的文化記憶再次被喚醒！由嘉義市政府文化局主辦「再見嘉芬—舊嘉義菸葉廠特展」自即日起於舊嘉義菸葉廠影視音基地正式開展，展期至 11月2日止。展覽以「回到嘉菸，打開西區的時光膠囊」為題，帶領觀眾走進這座自 1941 年啟用至今，見證產業、勞動與生活變遷的歷史場域。透過多元展覽形式，重現嘉義菸業的榮景，並開啟與城市記憶的跨世代對話。

文化局謝育哲局長表示，舊嘉義菸葉廠不僅是產業記憶的載體，更是城市轉型的舞台。自 2021 年啟動活化工程以來，廠區禮堂建築已發展為「嘉義市影視音基地」，成為影視創作者的聚點與市民接觸影像文化的新場域。隨著政策的推動，舊菸葉廠未來將轉型為「嘉義市區域設計中心」，透過設計思維結合在地文化，創造多元學習與交流空間，回應現代生活需求，並持續為市民打造具美感與想像力的文化體驗。

本次「再見嘉芬—舊嘉義菸葉廠特展」規劃四大展區，從田間到廠區，從鏡頭到影像，全方位帶領觀眾回望嘉菸的歷史軌跡。「菸農生活區」以台灣菸草產業的發展脈絡為起點，呈現菸農一年四季的農務歷程，並透過珍貴的文獻與史料，重現昔日田間勞動的真實景象。「菸廠歷史區」展出嘉義菸葉廠自日治時期啟用以來的重要文物與檔案，見證工廠在不同年代的轉型與演變。讓觀眾走入時光隧道，感受工廠在地方經濟與社會結構中的關鍵角色。

「攝影展區」則由在地人文攝影師魏三峰，以鏡頭捕捉菸農的身影，展現田野間辛勤與質樸生活的珍貴紀錄；同時透過「領路人計畫」團隊的紀錄，呈現廠區封存多年後的現況。「紀錄片展區」特別放映《雲煙過眼—追尋北社尾的菸葉足跡》，由導演陳志漢拍攝，透過歷史脈絡、口述訪談與影像蒐集，完整記錄嘉義菸草產業的重要篇章。本次展覽亦推出兩大亮點：以菸葉脈絡為靈感創作的裝置藝術「幾何葉脈」，以及結合科技打造的菸葉加工互動體驗，觀眾將在視覺與感官的參與中重新理解嘉菸文化底蘊。

舊嘉義菸葉廠在市府十大旗艦計畫中「文化新基地」與「影視新協力」的共同導入下，正逐步展現嶄新的城市風貌。透過各項計畫展現，嘉義的在地故事與人文記憶得以化為實體作品，走向全台並連結國際，讓更多人看見這座城市的獨特魅力。同時，在策展視角的引領下，舊菸葉廠不僅以展覽重現產業歷史，更藉由梳理文化脈絡、連結在地資源，奠定嘉義文化發展的深厚底蘊，並培養產業發展所需的人文素養與創意能量。

