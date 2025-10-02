北市114年首例本土登革熱 士林區80多歲男性

快訊

中央社／ 台北2日電

北市衛生局今天公布北市今年首例登革熱本土病例，為80多歲男性，居住士林區，9月底出現發燒症狀，10月1日研判確定，潛伏期未出國，同住者2人無症狀，感染源待釐清。

台北市衛生局科長張惠美說，114年截至10月1日，台北市累計32例登革熱確定病例，其中1例本土病例，31例境外移入病例，境外移入感染地以印尼、泰國及越南等東南亞國家為主，顯示當地疫情仍嚴峻。

張惠美說，台北市士林區公所已整合轄區機關、健康服務中心、學校、里辦公處及環保志工隊，召開區級應變工作小組會議，啟動跨域防治作為，並發動社區清潔日，調查社區病媒蚊密度、清除孳生源、噴消環境、宣導衛教及監測健康。

張惠美表示，登革熱有3至14天潛伏期，症狀包含突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等，若出現疑似症狀，儘速到有配置登革熱NS1抗原快速診斷試劑的醫療院所就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療。

她提醒民眾，進行登山、踏青等戶外活動，應穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，防護自身；同時定期巡檢居家內外有無積水容器，要倒空、清除。

