快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，市府表示，50歲以上民眾若流感及新冠疫苗都接種完成，且已簽署「預立醫療決定書」，明年還可接種公費帶狀皰疹疫苗。記者朱冠諭／攝影
桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，市府表示，50歲以上民眾若流感及新冠疫苗都接種完成，且已簽署「預立醫療決定書」，明年還可接種公費帶狀皰疹疫苗。記者朱冠諭／攝影

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起來」疫苗宣導記者會，呼籲符合資格的市民朋友盡早完成接種，50歲以上民眾若流感及新冠疫苗都接種完成，且已簽署「預立醫療決定書」，明年還可接種公費帶狀皰疹疫苗，盼民眾一起守護健康。

衛生局指出，為降低重症與死亡風險，今年度公費流感疫苗分兩階段開打，第一階段自10月1日起針對65歲以上長者、孕婦、醫護人員、學生等高風險族群；第二階段則自11月1日起擴大至50至64歲無高風險慢性病成人。

「左流右新就是一手打一針，流感還有新冠疫苗。」桃園市長張善政表示，秋天快到了，天氣將開始冷暖不定，長輩感冒的機會增多，尤其是流行性感冒更要特別注意，此次接種需要全桃園所有醫護人員都動起來，全市500多個里每個里都設有接種據點，假日時還有大型接種站，呼籲長輩們相互告知，一起來接種疫苗，共同維護健康。

衛生局表示，民眾可透過「桃園市疫苗預約系統」提前預約施打時間及地點，減少等待時間，另年滿50歲以上市民只要完成「左流右新」疫苗接種，並簽署預立醫療決定書的市民，市府將提供1劑帶狀疱疹疫苗接種補助，若屬低收入戶或中低收入戶，更可享2劑全額補助，民眾有相關問題，可至衛生局網站查詢。

新冠疫苗 衛生局 流感疫苗

延伸閱讀

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感升溫再釀急診壅塞？ 台大醫院多項「病床彈性調度」措施備戰

公費流感、新冠疫苗開打 屏東衛生局籲接種

影／流感重症暴增2倍！台中診所驚見「單日30例A流陽性」 醫籲速接種

相關新聞

北市車輛未讓人上半年增近2成 交通局新法上路後盼「零死亡」

交通部今年6月修法，未停讓行人若造成行人輕傷，罰鍰從7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，一律罰3萬6000...

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起...

北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬

北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，...

北醫附醫攜手印尼醫界 深化新南向國際醫療合作

台北醫學大學附設醫院本周於印尼萬隆市Cornerstone Auditorium舉辦「北醫前瞻醫療創新論壇」（Pione...

台南機場直飛日本年底開航 議員提比照「釜山PASS」爭取國際遊客

台南機場重啟國際航線直飛沖繩、熊本的航線年底即將開航，台南市議員蔡宗豪在議會質詢時，要求市府參考韓國「釜山PASS」的模...

真的不是因為懶！上車就犯睏 醫：你被5大「車廂黑科技」催眠了

許多人一坐上車，不到三分鐘就開始打瞌睡，甚至出現流口水、打呼的情況。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，這並非單純因為「太累」或「太無聊」，而是因為車廂本身具備一套「天然安眠配方」，從震動、空氣品質到大腦與肌肉反應，都可能讓人陷入睏意，真的不是因為你太懶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。