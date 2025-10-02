桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起來」疫苗宣導記者會，呼籲符合資格的市民朋友盡早完成接種，50歲以上民眾若流感及新冠疫苗都接種完成，且已簽署「預立醫療決定書」，明年還可接種公費帶狀皰疹疫苗，盼民眾一起守護健康。

衛生局指出，為降低重症與死亡風險，今年度公費流感疫苗分兩階段開打，第一階段自10月1日起針對65歲以上長者、孕婦、醫護人員、學生等高風險族群；第二階段則自11月1日起擴大至50至64歲無高風險慢性病成人。

「左流右新就是一手打一針，流感還有新冠疫苗。」桃園市長張善政表示，秋天快到了，天氣將開始冷暖不定，長輩感冒的機會增多，尤其是流行性感冒更要特別注意，此次接種需要全桃園所有醫護人員都動起來，全市500多個里每個里都設有接種據點，假日時還有大型接種站，呼籲長輩們相互告知，一起來接種疫苗，共同維護健康。

衛生局表示，民眾可透過「桃園市疫苗預約系統」提前預約施打時間及地點，減少等待時間，另年滿50歲以上市民只要完成「左流右新」疫苗接種，並簽署預立醫療決定書的市民，市府將提供1劑帶狀疱疹疫苗接種補助，若屬低收入戶或中低收入戶，更可享2劑全額補助，民眾有相關問題，可至衛生局網站查詢。