聽新聞
0:00 / 0:00
影／脊髓損傷協會收到今年首批中秋禮盒 感謝國民黨始終沒忘記病友
中秋節將屆，國民黨彰化縣黨部主任委員謝衣鳯今代表黨主席朱立倫，贈送30盒月餅給社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會，令人意外的這是脊髓損傷重建協會今年收到的第一份中秋禮盒，對國民黨還記得他們，相當感動和感謝。
中國國民黨主席兼身心障礙者保護基金會董事長朱立倫，每年向身障機構團體採購月餅，請各縣市黨部轉贈轄內身心障礙機構團體、弱勢家庭。謝衣鳯今帶30盒月餅到脊新家園，縣議員兼溪湖鎮婦女會理事長陳玉姬、溪湖鎮代會副主席黃佳惠、溪湖鎮前鎮長黃瑞珠等10多人到場，一起祝福脊髓損傷者中秋快樂。
謝衣鳯說，原本行動自如的人忽遭逢變故導致終生依賴輪椅，痛苦非一般人能體會，國民黨和黨主席朱立倫沒忘記脊髓損傷病友，今她帶著黨部和黨主席的愛心前來關懷，並感謝重建協會辦理職訓、輔導重建心理和生活、醫療轉介及急難救助等工作，協助病友重拾信心回歸正常生活。
脊髓損傷重建協會執行長江信行表示，協會行事較低調，且會員盡力自立自強，很少對外伸手，一年三節沒募物資，協會謝謝國民黨還記得這群病友，目前協會會員300多人，協會年年收到國民黨賀節禮物，將分年分區送給會員，協會顧問團也買禮物可分送會員，不致於有會員沒月餅可過節。
脊髓損傷重建協會開辦職訓班除了傳統的繪畫班，另開發新課程教做金縷樹，在脊新家園展售，縣議員陳玉姬買一個金縷樹盆景。「給魚吃，不如教他釣魚，教他釣魚，一定要向他買魚。」陳玉姬說，脊髓損傷病友不方便到處推銷作品，在脊新家園默默展示漂亮金縷樹實在可惜，她先買一座回服務處擺設，日後將帶更多朋友來選購，用行動支持身障就業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言