快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

影／脊髓損傷協會收到今年首批中秋禮盒 感謝國民黨始終沒忘記病友

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員玉姬買金縷樹，用行動支持脊新家園職訓作品，脊髓損傷重建協會執行長江信行感謝她的善行。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員玉姬買金縷樹，用行動支持脊新家園職訓作品，脊髓損傷重建協會執行長江信行感謝她的善行。記者簡慧珍／攝影

中秋節將屆，國民黨彰化縣黨部主任委員謝衣鳯今代表黨主席朱立倫，贈送30盒月餅給社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會，令人意外的這是脊髓損傷重建協會今年收到的第一份中秋禮盒，對國民黨還記得他們，相當感動和感謝。

中國國民黨主席兼身心障礙者保護基金會董事長朱立倫，每年向身障機構團體採購月餅，請各縣市黨部轉贈轄內身心障礙機構團體、弱勢家庭。謝衣鳯今帶30盒月餅到脊新家園，縣議員兼溪湖鎮婦女會理事長陳玉姬、溪湖鎮代會副主席黃佳惠、溪湖鎮前鎮長黃瑞珠等10多人到場，一起祝福脊髓損傷者中秋快樂。

謝衣鳯說，原本行動自如的人忽遭逢變故導致終生依賴輪椅，痛苦非一般人能體會，國民黨和黨主席朱立倫沒忘記脊髓損傷病友，今她帶著黨部和黨主席的愛心前來關懷，並感謝重建協會辦理職訓、輔導重建心理和生活、醫療轉介及急難救助等工作，協助病友重拾信心回歸正常生活。

脊髓損傷重建協會執行長江信行表示，協會行事較低調，且會員盡力自立自強，很少對外伸手，一年三節沒募物資，協會謝謝國民黨還記得這群病友，目前協會會員300多人，協會年年收到國民黨賀節禮物，將分年分區送給會員，協會顧問團也買禮物可分送會員，不致於有會員沒月餅可過節。

脊髓損傷重建協會開辦職訓班除了傳統的繪畫班，另開發新課程教做金縷樹，在脊新家園展售，縣議員陳玉姬買一個金縷樹盆景。「給魚吃，不如教他釣魚，教他釣魚，一定要向他買魚。」陳玉姬說，脊髓損傷病友不方便到處推銷作品，在脊新家園默默展示漂亮金縷樹實在可惜，她先買一座回服務處擺設，日後將帶更多朋友來選購，用行動支持身障就業。

國民黨彰化縣黨部主任委員謝衣鳯代表黨主席朱立倫贈送中秋禮盒，脊髓損傷重建協會執行長江信行頒贈感謝狀。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣黨部主任委員謝衣鳯代表黨主席朱立倫贈送中秋禮盒，脊髓損傷重建協會執行長江信行頒贈感謝狀。記者簡慧珍／攝影

國民黨 月餅 黨主席

延伸閱讀

中常委質疑黨內訪日頻繁 朱立倫：友日立場堅定

任內最後一次與藍委研討優先法案 朱立倫：我永遠是國民黨員

出席德國國慶酒會 朱立倫：樂見國民黨與德國關係全方位深化

酸台南高雄風災有指責地方嗎？朱立倫：人民最不願見中央地方甩鍋

相關新聞

北市車輛未讓人上半年增近2成 交通局新法上路後盼「零死亡」

交通部今年6月修法，未停讓行人若造成行人輕傷，罰鍰從7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，一律罰3萬6000...

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起...

北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬

北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，...

北醫附醫攜手印尼醫界 深化新南向國際醫療合作

台北醫學大學附設醫院本周於印尼萬隆市Cornerstone Auditorium舉辦「北醫前瞻醫療創新論壇」（Pione...

台南機場直飛日本年底開航 議員提比照「釜山PASS」爭取國際遊客

台南機場重啟國際航線直飛沖繩、熊本的航線年底即將開航，台南市議員蔡宗豪在議會質詢時，要求市府參考韓國「釜山PASS」的模...

真的不是因為懶！上車就犯睏 醫：你被5大「車廂黑科技」催眠了

許多人一坐上車，不到三分鐘就開始打瞌睡，甚至出現流口水、打呼的情況。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，這並非單純因為「太累」或「太無聊」，而是因為車廂本身具備一套「天然安眠配方」，從震動、空氣品質到大腦與肌肉反應，都可能讓人陷入睏意，真的不是因為你太懶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。