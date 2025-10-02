影／脊髓損傷協會收到今年首批中秋禮盒 感謝國民黨始終沒忘記病友

中秋節將屆，國民黨彰化縣黨部主任委員謝衣鳯今代表黨主席朱立倫，贈送30盒月餅給社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會，令人意外的這是脊髓損傷重建協會今年收到的第一份中秋禮盒，對國民黨還記得他們，相當感動和感謝。

中國國民黨主席兼身心障礙者保護基金會董事長朱立倫，每年向身障機構團體採購月餅，請各縣市黨部轉贈轄內身心障礙機構團體、弱勢家庭。謝衣鳯今帶30盒月餅到脊新家園，縣議員兼溪湖鎮婦女會理事長陳玉姬、溪湖鎮代會副主席黃佳惠、溪湖鎮前鎮長黃瑞珠等10多人到場，一起祝福脊髓損傷者中秋快樂。

謝衣鳯說，原本行動自如的人忽遭逢變故導致終生依賴輪椅，痛苦非一般人能體會，國民黨和黨主席朱立倫沒忘記脊髓損傷病友，今她帶著黨部和黨主席的愛心前來關懷，並感謝重建協會辦理職訓、輔導重建心理和生活、醫療轉介及急難救助等工作，協助病友重拾信心回歸正常生活。

脊髓損傷重建協會執行長江信行表示，協會行事較低調，且會員盡力自立自強，很少對外伸手，一年三節沒募物資，協會謝謝國民黨還記得這群病友，目前協會會員300多人，協會年年收到國民黨賀節禮物，將分年分區送給會員，協會顧問團也買禮物可分送會員，不致於有會員沒月餅可過節。