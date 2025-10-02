102歲人瑞也能行！馬偕OPAT門診治療助改善急診壅塞 每天多出3張病床

一名102歲的人瑞因咳嗽有痰被家人送到急診，診斷後屬於輕微肺炎並無其他感染或併發症，經醫師與家屬說明後，家屬決定採用OPAT方式，每日由家人陪同返院治療5天，後續由門診追蹤。馬偕紀念醫院表示，今年一月院內實施已累計325人次平日每天可釋出3張急性病床。

為因應急診人數爆滿與急診人力吃緊，健保署自8月起祭出門診靜脈抗生素治療（OPAT）9項適應症納入給付，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染及醫療器材相關感染等情況，均可以採用此就醫模式。不過馬偕醫院於1月便開始實施。

馬偕紀念醫院急診醫學部主治醫師陳則豪表示，針對部分疾病需接受抗生素治療的病人，若採用非住院靜脈注射抗病菌藥物治療模式，病人每日返院接受1次靜脈注射，單次療程約3至5天；以馬偕為例，最早開放肺炎、尿路感染、軟組織感染等病人。

以台北馬偕資料分析，70歲以上病人占4成，年紀最長為102歲，治療5天的患者占6成最多。且大部分的患者在完成一個療程後即可順利轉成口服藥物治療，治療完成率超過9成，有效為胸腔內科、感染科、腎臟科解決病床周轉率的問題，平均占床率減少3.7%，相當於每日可以釋出3張急性病床，轉為收治更為嚴重需要住院治療的病人。

陳則豪說，有位年約70歲女性泌尿道感染且有菌血症，透過醫師建議5天療程，她也很支持不住院，每天獨自從汐止前來治療。一般醫師評估完家屬及患者也同意後，會安排病人周一至周六上午在鄰近急診的門診注射室施打抗生素，現場並有資深護理師隨時觀察病人情況，周日則改至急診就會執行。其他約有5成病患願意接受OPAT，不過有一些行動不便、臥床，或是涉及保險給付的病人，則仍會選擇等待病床，像感染、腎臟科等約莫3至5天。

馬偕醫院一般內科暨感染科主任郭建峯表示，慎選適合的病人與慎用抗生素是非常重要的關鍵，對病人而言可以減少住院醫療支出，「省去住院的不便，享有同樣的醫療照護」，醫院端則可以更加靈活調度住院病床的壓力，是立意良善的措施。

他也提醒，治療過程仍須嚴格依照醫師指示，切勿自行停藥或中斷治療，結束抗生素治療後，應返門診追蹤評估，若療程期間出現發燒、傷口紅腫或身體不適等症狀，應立刻返院就診，以確保治療的安全與療效。