氣象署示警中度磁暴來襲 衛星導航可能短暫中斷

中央社／ 台北2日電

氣象署太空天氣作業辦公室今天發布地球磁場擾動事件，預估自下午2時起影響約12小時，最大規模可能短暫達中度磁暴等級；注意衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

交通部中央氣象署太空天氣作業辦公室下午發布太空天氣警示訊息，因日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約12小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

氣象署表示，預估影響衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

另外，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

