台大圖書館辦特展 白先勇：盼學弟妹更認識文學

中央社／ 台北2日電
台大圖書館舉辦滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展。白先勇蒞臨現場與展品合影。記者曾原信／攝影 曾原信
台大圖書館舉辦滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展。白先勇蒞臨現場與展品合影。記者曾原信／攝影 曾原信

台灣大學圖書館舉辦白先勇文學特展，除藏書、手稿、書畫等展品，還有影音、紀錄片及導覽，讓更多人了解白先勇的貢獻；白先勇也希望透過特展，讓台大學弟妹對文學有更多認識。

台灣大學圖書館今天起舉行「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」，以作家白先勇捐贈的藏書和手稿為基礎，向台大師生及社會大眾，介紹白先勇於文學、戲劇、歷史記憶等多領域的貢獻。

台灣大學主任秘書王大銘表示，白先勇自1957年就讀台大外文系以來，就展開文學創作，與同儕創辦「現代文學」，奠定台灣文學的重要基石；退休後，返母校開設「紅樓夢」與崑曲課程，推廣中國古典文學。這次展出多份首次公開的原稿，極具學術與文學價值，期許台大圖書館將手稿數位化，成為近代華語文學的重要資源。

白先勇提到，多年來自己收集近萬冊書，幾乎都捐給台大圖書館，這些書都是他非常捨不得丟的，感謝台大讓藏書有一個家；他也感謝台大圖書館舉辦這次特展，除了展出藏書、手稿、書畫等展品，還有影音、紀錄片放映及導覽，也感謝策展人多元有創意的呈現方式。

看到這次特展，白先勇也說，大大出乎意料，有許多自己都忘記的東西，例如他父親傳記的手稿；他也希望透過這次展覽，讓台大的學弟妹看到這些藏書和展品，能對文學有更多認識。

台大圖書館副館長楊東謀指出，台大圖書館自2008年舉辦「白先勇文學講座特展」以來，便與白先勇建立深厚情誼，當年在已故台大退休教授柯慶明協助下，展覽獲得熱烈迴響，白先勇更慷慨捐贈許多手稿，成為館藏的重要基石。

楊東謀表示，這次展覽的重要內容，來自白先勇自美國寄回的藏書與手稿，過程中由清華大學台灣文學研究所助理教授鍾秩維和台南大學國語文學系助理教授楊富閔奔走協助，也延續柯慶明推動典藏台大名家手稿的心意。

