快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雙北YouBike系統昨晚傳出異常。本報資料照片
雙北YouBike系統昨晚傳出異常。本報資料照片

北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，要求業者詳實說明及提出改善措施，並將依契約規定，從嚴裁罰10萬元。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，北北桃三市微笑單車YouBike系統發生異常，經初步調查，應為系統更新導致程式異常，引發系統當機，業者雖於事後立即改善，並於今日凌晨0時36分全面恢復正常服務，但本次系統異常事件推估影響本市約1萬2300筆、北北桃地區共計4萬筆用戶權益。

三市交通局在會中要求業者應持續檢討並強化營運，以提升系統穩定性，並建立完善的異常公告與通報機制，以及研擬合理補償方案，保障用戶權益，同時要求業者須於一周內提出完整檢討與改善計畫。

北北桃三市強調，本次事件已嚴重影響公共自行車服務品質與市民權益，後續將檢視契約條款，從嚴裁罰，以確保公共運輸服務品質與使用安全。

交通局說，中秋節及雙十國慶連續假期將近，交通局會持續監督微笑單車公司做好資安防護、維持營運系統穩定、加強車輛調度，以維持良好營運品質。

單車 自行車

延伸閱讀

搭捷運邊看展 「新北製造：打開城市工廠」系列活動10月登場

公館圓環改正交第4天 北市交通局：上班車流改善

微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

北北桃YouBike大當機！蔣萬安說重話：釐清責任從速從重開罰

相關新聞

北市車輛未讓人上半年增近2成 交通局新法上路後盼「零死亡」

交通部今年6月修法，未停讓行人若造成行人輕傷，罰鍰從7200元提高至1萬8000元；若造成重傷或死亡，一律罰3萬6000...

桃園流感、新冠疫苗開打 逾50歲完成接種有機會打公費皮蛇疫苗

秋冬呼吸道傳染病高峰期來臨，桃園市今年度公費流感及新冠疫苗昨起正式開打，首日即累計施打數百人次。市府今舉辦「左流右新一起...

北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬

北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，...

北醫附醫攜手印尼醫界 深化新南向國際醫療合作

台北醫學大學附設醫院本周於印尼萬隆市Cornerstone Auditorium舉辦「北醫前瞻醫療創新論壇」（Pione...

台南機場直飛日本年底開航 議員提比照「釜山PASS」爭取國際遊客

台南機場重啟國際航線直飛沖繩、熊本的航線年底即將開航，台南市議員蔡宗豪在議會質詢時，要求市府參考韓國「釜山PASS」的模...

真的不是因為懶！上車就犯睏 醫：你被5大「車廂黑科技」催眠了

許多人一坐上車，不到三分鐘就開始打瞌睡，甚至出現流口水、打呼的情況。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，這並非單純因為「太累」或「太無聊」，而是因為車廂本身具備一套「天然安眠配方」，從震動、空氣品質到大腦與肌肉反應，都可能讓人陷入睏意，真的不是因為你太懶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。