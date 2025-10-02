聽新聞
北北桃Youbike大當機影響4萬用戶 新北將罰最重10萬
北北桃三市YouBike公共自行車系統昨晚發生系統異常，雙北與桃園市政府交通局今天上午前往微笑單車公司總部召開稽核會議，要求業者詳實說明及提出改善措施，並將依契約規定，從嚴裁罰10萬元。
新北市交通局簡任技正吳政諺表示，北北桃三市微笑單車YouBike系統發生異常，經初步調查，應為系統更新導致程式異常，引發系統當機，業者雖於事後立即改善，並於今日凌晨0時36分全面恢復正常服務，但本次系統異常事件推估影響本市約1萬2300筆、北北桃地區共計4萬筆用戶權益。
三市交通局在會中要求業者應持續檢討並強化營運，以提升系統穩定性，並建立完善的異常公告與通報機制，以及研擬合理補償方案，保障用戶權益，同時要求業者須於一周內提出完整檢討與改善計畫。
北北桃三市強調，本次事件已嚴重影響公共自行車服務品質與市民權益，後續將檢視契約條款，從嚴裁罰，以確保公共運輸服務品質與使用安全。
交通局說，中秋節及雙十國慶連續假期將近，交通局會持續監督微笑單車公司做好資安防護、維持營運系統穩定、加強車輛調度，以維持良好營運品質。
