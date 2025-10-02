真的不是因為懶！上車就犯睏 醫：你被5大「車廂黑科技」催眠了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一上車就犯睏，不是你撐不住，也不是身體出問題，而是你被「車廂黑科技」包圍了。示意圖／ingimage

許多人一坐上車，不到三分鐘就開始打瞌睡，甚至出現流口水、打呼的情況。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，這並非單純因為「太累」或「太無聊」，而是因為車廂本身具備一套「天然安眠配方」，從震動、空氣品質到大腦與肌肉反應，都可能讓人陷入睏意，真的不是因為你太懶！

黃醫師進一步說明，根據科學研究，你是被5項「車廂黑科技」包圍：

1️⃣ 低頻震動＝行動搖籃

車子開動時，總會伴隨細微且規律的震動。研究發現，這種低頻震動能在短短15分鐘內大幅增加睡意，就像嬰兒在搖籃裡被輕輕搖晃一樣，大腦自然而然會啟動「睡眠開關」。

2️⃣ 二氧化碳濃度飆高＝大腦被「麻醉」

車廂若狹小、通風不良，加上人多，空氣中的二氧化碳濃度可能迅速上升至1000至4000 ppm。當濃度過高，大腦便會出現缺氧反應，讓人頭昏腦脹，進而產生強烈的睏意。許多人喊「車裡好悶」，其實就是大腦在警告「缺氧了！」。

3️⃣ 大腦訊號衝突＝腦力消耗過快

坐車時，內耳前庭告訴大腦「身體在移動」，但眼睛卻傳遞「畫面靜止」的訊息，這種相互矛盾的感覺會讓大腦疲於應付，能量快速消耗後，睏意隨之而來。

4️⃣ 肌肉默默「加班」＝身體隱性疲勞

表面上只是安穩坐著，其實腰背與下肢肌肉必須不斷調整姿勢，以維持身體在車輛晃動中的平衡。長時間下來，血液循環不佳，肌肉出現痠脹感，讓身體本能地渴望休息。

5️⃣ 心理放鬆＝自動切換休眠模式

在日常緊繃的生活裡，車程常是少數「不用想、不用做」的空檔。一旦身心鬆懈，加上車廂的氛圍，大腦更容易自動進入休眠狀態，就像被下達「立刻休息」的指令。

黃醫師提醒，「車廂安眠術」雖然對乘客來說是自然反應，但對駕駛而言卻可能帶來危險。以下提供乘客與駕駛的實用對策，讓大家能在車程中更安全、更舒服。

乘客該怎麼做？

．想保持清醒 👉 開窗通風、伸展肢體、避免長時間滑手機。

．想補眠舒服 👉 準備眼罩、耳塞、頸枕與腰靠，固定坐姿減少晃動疲勞。

駕駛怎麼防睏？

．每2小時一定要休息，最長不超過4小時。

．若眼皮沉重、注意力下降，要立刻停車小睡。

．保持車內通風，必要時降低溫度。

催眠

