去年泰國旅客來台突破40萬人次 推介交流暨媒合會嘉義登場

嘉義市政府今天上午在嘉義智選假日酒店舉辦「泰國觀光業者推介交流暨媒合會」，邀請10家泰國旅行社與10位當地KOL到訪嘉義，實地體驗在地文化與景點，促進雙方觀光合作。活動獲中台灣區域治理平台支持，包括台中、新竹、苗栗、南投、彰化、雲林等縣市共襄盛舉，展現區域觀光整合行銷的成果。

嘉市觀光新聞處長張婉芬表示，此次活動延續2023年市長黃敏惠率團赴曼谷推廣觀光的成果，當時拜會泰國出境旅遊協會（TTAA），為此次交流奠定良好基礎。她指出，根據交通部觀光署統計，2024年泰國旅客來台已突破40萬人次，顯示泰國市場潛力巨大，嘉義市將持續深化與泰國業界的合作，擴大國際曝光度。

張婉芬分享趣味口號，「Chiayi可以唸作Chia Chia（恰恰），跳恰恰時要記得U and I，也要記得嘉義」，讓外賓印象深刻。她進一步強調，嘉義市不僅擁有阿里山美景，市區也擁有豐富的人文歷史、文創風格及庶民美食，並已在國際觀光平台嶄露頭角。像是Agoda公布的「2025新興旅遊目的地」與「亞洲回訪城市」排行榜中，嘉義皆榜上有名。

此次泰國觀光業者參訪行程豐富，涵蓋火雞肉飯、檜意森活村、花磚博物館、阿里山森鐵車庫園區與光影藝術展等指標性景點，親身體驗嘉義市多元觀光資源。泰國 Limelime Group 執行長 Natnicha Lailomthong表示，台灣人總是熱情友善，對嘉義市的文化與景點印象深刻，未來將積極促成泰國旅客造訪嘉義。