全真瑜珈停業 新北：提供會員法律諮詢服務

中央社／ 新北2日電

新北市法制局今天表示，針對全真瑜珈自10月1日起停業，新北市中和及汐止分店受波及。針對會員退款爭議，法制局建議就近洽各區公所或市府尋求免費法律諮詢服務。

法制局新聞稿表示，消費者保護官（消保官） 建議會員採取2種有效方式申請退款，包括申請信用卡爭議款，以及向陽信銀行申請履約保證退款。

消保官表示，就信用卡爭議款部分，可逕洽發卡銀行諮詢，消費者若因申請爭議款與發卡機構發生疑義，可向銀行公會設置的信用卡單一申訴窗口（02-85962333）洽詢信用卡相關疑義。

消保官表示，另就履約保證部分，據陽信銀行表示全真瑜珈信託專戶存有會員會籍費及教練課程費用依法辦理信託金額，共計約新台幣2億1200萬元，信託專戶受益人退款相關程序，會員可依陽信銀行即將公告程序申請賠付信託專戶內款項。

消保官表示，以現金購課的消費者，除了申請信託款項外，也可考慮向法院聲請核發支付命令以保全債權。

法制局表示，受全真瑜珈停業影響會員可攜帶相關資料至市府大樓聯合服務中心或就近各區公所調解會法律服務櫃檯諮詢，現場也提供存證信函相關範本供索取，以及有義務律師評估後續法律行動，協助新北市受影響會員爭取相關權益。

