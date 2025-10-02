喝無糖就不會胖？她體脂飆40% 改掉一習慣後一個月直接降5％

不少人減肥時都喝無糖手搖飲，自認已經避開熱量地雷，卻忽略了「配料才是陷阱」。外科醫師陳榮堅分享，一名30歲女性雖然體重正常、外觀看起來也不胖，卻在體檢中驚見體脂率高達40％、還合併脂肪肝，追查原因竟與她習慣無糖手搖飲加珍珠、椰果有關。

陳榮堅在臉書發文表示，這名女子日前前往減重門診諮詢，雖然體重未超標，但公司健檢報告顯示有脂肪肝，加上高體脂率，讓她深感疑惑，覺得自己外表不胖，卻還被建議減肥。

深入了解飲食習慣後，陳榮堅發現問題可能出在「無糖等於無熱量」的誤區，女子雖然每次都點無糖飲料，但固定會加珍珠、椰果等配料，而這些配料多為高碳水、高熱量來源，長期下來容易累積脂肪、影響代謝。

他建議女子先從減少飲用飲料頻率開始，若仍想保有咀嚼口感，可改選寒天、愛玉等低糖、非澱粉類配料作替代，一個月後，女子成功將體脂率從40％降至35％。陳榮堅提醒，減脂不只是控制總熱量，更要看飲食組成，選對食物比單靠「無糖」兩字更重要。