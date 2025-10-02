賑災基金會募得善款7.8億 首波撥款1.6億、持續募款至10月24日

因應花蓮光復鄉堰塞湖災害，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至10月1日共募得23.7萬元善款，總金額逾7.8億元。各界關注善款流向，基金會今天公布，款項用於「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三類別辦理賑助，至10月2日共計撥款1億625萬元，主要用於死亡、失蹤賑助及家園清理支持方案。

賑災基金會指出，10月1日起撥款「死亡賑助金」每人80萬元，共計撥款給18位民眾，合計1440萬元；「重傷賑助」名單經確認後，預計下周發放，每人撥款25萬，共計22人，金額550萬元。另，家園清理支持方案，每戶可補助5萬元，將陸續撥付衛福部，原先方案是每戶3萬元，10月1日已撥款5511萬元，後續將追加至每戶5萬元，預計10月2日撥款1989萬元補足差額。

專案賑助，則以中期安置、長期復原重建為主要工作項目。賑災基金會指，由於災後第一時間所有資源集中於安置災民及提供生活支持，專案賑助工作持續依災情狀況規劃調整，將於前述工作有階段性成果後提出。 善款將專款專用於本次災害救助，同時將定期公布收支明細，接受社會監督，並以災民需求為核心，排除公務預算應支付項目，並依據需求層與弱勢優先，兼顧即時性與公平性。

賑災基金會原預計募款5億元，目前已提前達標，但民眾可持續捐款至10月24日止，募款金額未設上限，也不會提前關帳。募款資訊如下：

募款資訊 本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日～114年10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下： 一、匯款 戶名：財團法人賑災基金會 銀行名稱：土地銀行 長春分行（005） 銀行帳號：102-005-201-966 民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。 二、外匯 SWIFT CODE：LBOTTWTP102 NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief ACCOUNT NO：102-005-201-966 BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan（R.O.C） 三、四大超商 自9月25日（四）上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。 四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。 四、LINE Pay（114年9月25日下午1時起） 自9月25日（四）下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。 本次募款專案設定目標為5億元，由於民眾熱情踴躍、愛心無限，因此已提前達標，但考慮災情嚴重，家園重建面向多元，因此本會將依照原規劃期程，持續辦理募款至10月24日止，所得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。 另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話（02）77028028，於9月26日上午九時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。 ※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供 請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

