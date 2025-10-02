別再誤會它們是健康食材 醫揭「豆製品」陷阱：減重不成還發炎

不少人為了減重而調整飲食，卻遲遲看不到成果，可能是誤把「看起來健康」的食物當成救星，減重醫師蕭捷健提醒，有些食材雖然標榜素食、低脂，但其實暗藏熱量與油脂，長期吃反而讓身體發炎、血糖波動，成為減重路上的隱形炸彈。

蕭捷健在臉書PO影片指出，像是素食中常見的「豆輪」，外觀容易讓人誤以為是豆類製成，但實際多是以麵粉與沙拉油製作而成，幾乎不含大豆成分，類似的還有烤麩、麵腸，也屬於高油高醣的加工製品。

冬粉也是容易踩雷的主食之一，蕭捷健說，真正用綠豆製作的冬粉，升糖指數僅約30，對血糖較為穩定，但便當店或火鍋店常見的多是馬鈴薯澱粉製成，辨別方式其實不難，馬鈴薯冬粉放入火鍋約30秒即熟，而綠豆冬粉則需煮7至8分鐘才能軟化，也可透過包裝標示來判斷。

另一項容易被誤解成「健康食材」的是百頁豆腐，蕭捷健說，百頁屬於高度加工品，含有大量沙拉油、糖、鹽與玉米澱粉，熱量甚至是嫩豆腐的3倍，過量攝取不僅容易變胖，還會加重身體發炎反應，至於許多人誤以為富含蛋白質的「杏仁豆腐」，其實主要由杏仁、鮮奶與糖製成，也並非黃豆製品。