中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖為之前一場強烈的地磁暴令加拿大廣泛地區均可觀察到極光。 中新社資料照
中度磁暴來了，中央氣象署指出，下午2時起12小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署指出，因日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，於台灣時間10月2日14時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約12小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

氣象署表示，預估影響包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。太空飛行器操作人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

衛星導航 氣象署 太空

