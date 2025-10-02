整建前後對比公開 民航局：松機觀景台本周六重新開放

松山機場觀景台已全面重新整建完工，交通部長陳世凱今上午視察後對整建成果表示滿意，肯定各項設施都很完善，也期許能盡快開放，民航局表示，台北國際航空站將於明日進行開放前最後檢視，並於本周六（4日）重新開放。

陳世凱今天由民航局長何淑萍、台北國際航空站主任鄭堅中陪同，視察松機觀景台。鄭堅中表示，觀景台於2011年對外開放後，成為北部地區賞機勝地，並曾創下全年參觀人數超過45萬人次的紀錄。

但因原觀景台採實木地板使用日久，出現損壞不平的現象，因此於2023年10月著手汰換地板，過程中施工團隊發現防水結構有部分老化，需徹底改善，經站方評估，決定將原本的地板汰換計畫，擴大為全面性的基礎重建與設施升級工程。

鄭堅中表示，走入觀景台，迎面而來的3D彩繪牆傳遞了「航空」、「未來」等概念，除松機原本的吉祥物「綠橙橙」，此次還添加了機長造型的生力軍，男性的「松桑」與女性的「愛將」，除了諧音「愛松山」，也希望藉此向遊客傳遞兩性平權觀念。

本次整建也特別關注全齡友善的需求，同步升級無障礙廁所並新建哺集乳室，確保每一位旅客，無論是年長者或親子家庭，都能在此享受便利的服務。

服務機能上，國際知名咖啡品牌「Caffe Bene」的進駐，將為旅客提供愜意的飲食選擇，遊客可在觀景台邊喝咖啡、邊看飛機。

陳世凱讚許觀景台在育兒友善、兒童友善方面做得很好，確實是很適合親子同遊的地方，希望站方做好全盤檢視後，盡速對外開放。