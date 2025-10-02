聽新聞
0:00 / 0:00
整建前後對比公開 民航局：松機觀景台本周六重新開放
松山機場觀景台已全面重新整建完工，交通部長陳世凱今上午視察後對整建成果表示滿意，肯定各項設施都很完善，也期許能盡快開放，民航局表示，台北國際航空站將於明日進行開放前最後檢視，並於本周六（4日）重新開放。
陳世凱今天由民航局長何淑萍、台北國際航空站主任鄭堅中陪同，視察松機觀景台。鄭堅中表示，觀景台於2011年對外開放後，成為北部地區賞機勝地，並曾創下全年參觀人數超過45萬人次的紀錄。
但因原觀景台採實木地板使用日久，出現損壞不平的現象，因此於2023年10月著手汰換地板，過程中施工團隊發現防水結構有部分老化，需徹底改善，經站方評估，決定將原本的地板汰換計畫，擴大為全面性的基礎重建與設施升級工程。
鄭堅中表示，走入觀景台，迎面而來的3D彩繪牆傳遞了「航空」、「未來」等概念，除松機原本的吉祥物「綠橙橙」，此次還添加了機長造型的生力軍，男性的「松桑」與女性的「愛將」，除了諧音「愛松山」，也希望藉此向遊客傳遞兩性平權觀念。
本次整建也特別關注全齡友善的需求，同步升級無障礙廁所並新建哺集乳室，確保每一位旅客，無論是年長者或親子家庭，都能在此享受便利的服務。
服務機能上，國際知名咖啡品牌「Caffe Bene」的進駐，將為旅客提供愜意的飲食選擇，遊客可在觀景台邊喝咖啡、邊看飛機。
陳世凱讚許觀景台在育兒友善、兒童友善方面做得很好，確實是很適合親子同遊的地方，希望站方做好全盤檢視後，盡速對外開放。
鄭堅中表示，將利用這2天進行最後審視觀景台各項設施，並將於中秋連假首日、4日起對外開放，每日開放時間為上午9點至晚上9點。他強調，翻修整建觀景台，不僅是為了眼前的安全，更為了未來永續使用，盼新的觀景台能成為親子認識航空、市民休憩交流的平台，持續深化機場作為國家門戶的服務價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言