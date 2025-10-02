快訊

桃園登革熱防疫人員險遭攻擊！張善政：拒配合最重罰30萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年累計4例本土登革熱確診，市長張善政今表示，有民眾不願配合防疫工作，甚至作勢攻擊，呼籲市民務必配合，否則最高可罰30萬元。圖／取自張善政臉書
桃園市今年累計4例本土登革熱確診，市長張善政今表示,有民眾不願配合防疫工作,甚至作勢攻擊,呼籲市民務必配合,否則最高可罰30萬元。圖／取自張善政臉書

桃園市今年累計4例本土登革熱確診，市長張善政今強調，防堵登革熱疫情，沒有輕忽僥倖的空間，近來有民眾不願配合防疫工作，甚至作勢攻擊，呼籲市民務必配合，市府團隊也已由副市長王明鉅召開跨局處專案小組，與疾管署密切合作，全力防堵疫情擴散。

張善政表示，衛生局已經啟動緊急防治措施，第一時間針對病例的居住地及活動地，展開孳生源擴大加強檢查與消毒，聯合環保局、區公所及里長，針對病例住家50公尺範圍內進行孳生源清除與化學防治，並擴大到100公尺，全面進行社區孳清、消毒與衛教宣導。

張善政表示，2025年1月至8月期間的防疫成果，衛生局與環保局已完成病媒蚊稽查2萬8380次、孳生源清除動員22萬6255人次、清理髒亂點3189處，及移除積水容器3萬4200個；登革熱防治需要每一位市民的參與，若未落實孳清，依法最高可處1萬5000元罰鍰。

張善政提到，他要特別拜託，為了大家的健康，一定要體諒衛生局對執行勤務的堅持，前幾天同仁反映有民眾不太配合，做出作勢攻擊的舉動，這實在是不應該，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰。

市府表示，因應登革熱群聚疫情，將擴大採檢、加強診所與醫院通報，並及時向各局處通知防蚊監測數據，提升社區警覺。同時展開全區清消，動員里長、宮廟、學校、市場及移工宿舍全面清查孳生源，對不配合清源者將依法告誡或裁罰。

市府表示，登革熱常見症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等。市民可至桃園市登革熱NS1快速檢驗合約院所接受檢測，就診時應主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。相關院所名單可至桃園市政府衛生局網站查詢，若有疑問，可至衛生局官網查詢。

衛生局 登革熱 張善政

