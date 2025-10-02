逛大賣場要注意...好市多北投店、家樂福重慶店二氧化碳濃度超標

9月、10月多個連續假期，不少民眾會至各大賣場購物及用餐，北市環保局今公布轄內列管14處量販店的空氣品質專案稽查結果，其中好市多北投店，家樂福重慶店的室內二氧化碳濃度超過管制標準，已要求限期改善。

環保局表示，8月、9月針對列管14處量販店進行室內空氣品質專案稽查，結果共2家超過管制標準，好市多北投店、家樂福重慶店的二氧化碳濃度分別達1063ppm及1091ppm，均超過二氧化碳管制標準1000ppm。

環保局說，已依法要求業者限期改善，並在場所入口明顯處張貼不合格標示，若逾期未改善者，將依該法第15條處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局指出，量販店是民眾進出聚集量較大的場所，容易有二氧化碳濃度過高的問題，當室內容留人數過高或場所通風換氣效率不佳，容易造成二氧化碳濃度累積；濃度過高時，會刺激呼吸中樞致呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且容易感到疲勞進而影響生活。