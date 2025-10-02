中秋連假訂房率前3名排行曝光！因應交通需求國5北向實施高乘載

中秋連假預估各地天氣為多雲到晴的好天氣，交通部高公局表示，因應假期間龐大交通需求，以及維持國道合理的服務水準，屆時將規畫實施國5北向高乘載管制措施，呼籲民眾行前多參考高公局每日路況預報，以避免國道易壅塞路段及時段。

根據中央氣象署天氣預報，114年中秋節連假各地大多為多雲到晴；另依觀光署公布迄9月26日的訂房率資料，假期首2日平均訂房率前3高的縣市依序為新北市、台北市及苗栗縣。高公局預估，中秋節連假車流以返鄉及旅遊為主，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。

為因應假期間龐大交通需求，以及維持國道合理的服務水準，高公局規畫實施國5北向高乘載管制措施，建議短途民眾如欲自行開車，多利用省道等地方道路；若須行駛國道，行前多參考高公局每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段。

依據氣象署天氣預報，連假期間部分路段或地區仍有局部短暫雷陣雨，高公局籲請駕駛人，出門前應養足精神，事先檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓；上車應繫妥安全帶；行車注意車前狀況、保持安全距離，切勿超速以維行車安全。