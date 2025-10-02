快訊

北市今年首例登革熱本土病例！8旬男家住士林「無出國」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市今年首例登革熱本土病例是一名居住士林區的80多歲男性，10月1日研判為確定病例，環保局啟動清消作業。圖／北市衛生局提供
北市今年首例登革熱本土病例是一名居住士林區的80多歲男性，10月1日研判為確定病例，環保局啟動清消作業。圖／北市衛生局提供

北市今年首例登革熱本土病例是一名居住士林區的80多歲男性，9月底出現發燒症狀，就醫後經通報及採檢，10月1日研判為確定病例，個案於潛伏期無出國，同住者2人均無登革熱症狀，感染源尚待釐清。

士林區公所今上午整合轄區機關、健康服務中心、學校、里辦公處及環保志工隊，召開區級應變工作小組會議，啟動跨域防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除、環境噴消及衛教宣導與健康監測等防治工作。

衛生局表示，今年截至昨日，北市累計32例登革熱確定病例，其中1例本土病例，31例境外移入病例，境外移入感染地以印尼、泰國及越南等東南亞國家為主，顯示東南亞國家疫情仍嚴峻。

衛生局說，目前國內桃園市、宜蘭縣均有本土登革熱疫情。登革熱有3至14天潛伏期，典型的登革熱症狀會有突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，民眾若出現疑似症狀，請儘速前往有配置登革熱NS1抗原快速診斷試劑的醫療院所就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。

衛生局強調，接獲疑似登革熱病例通報後即疫情調查、執行戶內外孳生源清除及環境噴藥，請市民務必配合疫情防治工作，將環境巡視及清除戶內外病媒蚊孳生源等環境整頓工作視為日常生活一環，落實定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源。

衛生局提醒，民眾登山、踏青等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少蚊蟲叮咬風險。

登革熱 衛生局 疫情

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

近期網路流傳一支影片，聲稱每天吃三片九層塔，就能同時達到護肝、抗老、強腦等多重功效，甚至被冠上「長壽草」的稱號，吸引不少民眾轉傳。不過，營養師與藥學專家提醒，影片內容多有誤導，相關研究也缺乏人體實證，民眾切勿盡信。

愛心變調？ 沒取消就當樂捐賑災基金會 北醫體系要三級主管捐一日薪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，各地愛心湧入當地，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，6天內就達到五億的設定目標，累...

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

中度磁暴來了，中央氣象署指出，下午2時起12小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯...

整建前後對比公開 民航局：松機觀景台本周六重新開放

松山機場觀景台已全面重新整建完工，交通部長陳世凱今上午視察後對整建成果表示滿意，肯定各項設施都很完善，也期許能盡快開放，...

桃園登革熱防疫人員險遭攻擊！張善政：拒配合最重罰30萬

桃園市今年累計4例本土登革熱確診，市長張善政今強調，防堵登革熱疫情，沒有輕忽僥倖的空間，近來有民眾不願配合防疫工作，甚至...

