北市今年首例登革熱本土病例！8旬男家住士林「無出國」

北市今年首例登革熱本土病例是一名居住士林區的80多歲男性，9月底出現發燒症狀，就醫後經通報及採檢，10月1日研判為確定病例，個案於潛伏期無出國，同住者2人均無登革熱症狀，感染源尚待釐清。

士林區公所今上午整合轄區機關、健康服務中心、學校、里辦公處及環保志工隊，召開區級應變工作小組會議，啟動跨域防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除、環境噴消及衛教宣導與健康監測等防治工作。

衛生局表示，今年截至昨日，北市累計32例登革熱確定病例，其中1例本土病例，31例境外移入病例，境外移入感染地以印尼、泰國及越南等東南亞國家為主，顯示東南亞國家疫情仍嚴峻。

衛生局說，目前國內桃園市、宜蘭縣均有本土登革熱疫情。登革熱有3至14天潛伏期，典型的登革熱症狀會有突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，民眾若出現疑似症狀，請儘速前往有配置登革熱NS1抗原快速診斷試劑的醫療院所就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。

衛生局強調，接獲疑似登革熱病例通報後即疫情調查、執行戶內外孳生源清除及環境噴藥，請市民務必配合疫情防治工作，將環境巡視及清除戶內外病媒蚊孳生源等環境整頓工作視為日常生活一環，落實定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源。

衛生局提醒，民眾登山、踏青等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少蚊蟲叮咬風險。