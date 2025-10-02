創舉！新竹無人機跨溪緊急送血 成功飛抵醫院

為強化緊急醫療血液供應，新竹捐血中心今天在樓頂舉辦「無人機緊急醫療送血展演」。搭載血液運輸容器的無人機，飛越頭前溪，10分鐘內完成約5公里送血，順利抵達國軍桃園總醫院新竹分院。新竹捐血中心表示，此技術可在戰爭或自然災害等緊急情況下立即啟動，具高效、安全及可靠性，確保病患血液需求得到即時滿足。

新竹捐血中心指出，目前血液運輸主要依賴車輛，但常受交通及地理因素影響，運送時效可能受限。此次無人機送血計畫的成功，將提供替代方案，大幅提升緊急醫療反應速度。

針對飛行過程可能面臨的鳥擊問題，中心表示，先前已進行十多趟模擬飛行，最終飛行高度落在約140公尺，相當於十多層樓，降低鳥擊風險。中心期望藉此建立緊急醫療救援飛行模式，未來無人機除了運送血液，也可擴展至其他醫療物資及救援項目。

無人機緊急送血過程中，使用新竹捐血中心驗證合格的專業血液運輸容器，確保血液在運輸過程中的穩定與安全。該容器具備良好的保溫、防震、防摔等性能，能夠保持血液在適宜的溫度範圍內，並避免血液在運輸過程中受到損壞。