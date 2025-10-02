快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

創舉！新竹無人機跨溪緊急送血 成功飛抵醫院

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹捐血中心供應課林志信課長講解無人機運送行經路線。圖／新竹捐血中心提供
新竹捐血中心供應課林志信課長講解無人機運送行經路線。圖／新竹捐血中心提供

為強化緊急醫療血液供應，新竹捐血中心今天在樓頂舉辦「無人機緊急醫療送血展演」。搭載血液運輸容器的無人機，飛越頭前溪，10分鐘內完成約5公里送血，順利抵達國軍桃園總醫院新竹分院。新竹捐血中心表示，此技術可在戰爭或自然災害等緊急情況下立即啟動，具高效、安全及可靠性，確保病患血液需求得到即時滿足。

新竹捐血中心指出，目前血液運輸主要依賴車輛，但常受交通及地理因素影響，運送時效可能受限。此次無人機送血計畫的成功，將提供替代方案，大幅提升緊急醫療反應速度。

針對飛行過程可能面臨的鳥擊問題，中心表示，先前已進行十多趟模擬飛行，最終飛行高度落在約140公尺，相當於十多層樓，降低鳥擊風險。中心期望藉此建立緊急醫療救援飛行模式，未來無人機除了運送血液，也可擴展至其他醫療物資及救援項目。

無人機緊急送血過程中，使用新竹捐血中心驗證合格的專業血液運輸容器，確保血液在運輸過程中的穩定與安全。該容器具備良好的保溫、防震、防摔等性能，能夠保持血液在適宜的溫度範圍內，並避免血液在運輸過程中受到損壞。

隨著無人機續航能力、載重量、導航與避障技術持續進步，加上法規逐步完善，無人機在緊急醫療運輸的應用前景廣闊。新竹捐血中心表示，無人機在醫療運輸中的應用將會越來越廣泛，如能藉由此次計畫，建立起緊急醫療救援的飛行模式，未來除可以運送血液，更可應用於其他緊急醫療救助項目。

三軍總醫院臨床病理科林信仲主任(左)、新竹捐血中心王雲龍主任(中)、台中捐血中心林冠州主任(右)於無人機前合影。圖／新竹捐血中心提供
三軍總醫院臨床病理科林信仲主任(左)、新竹捐血中心王雲龍主任(中)、台中捐血中心林冠州主任(右)於無人機前合影。圖／新竹捐血中心提供
此次無人機緊急醫療送血展演將於新竹捐血中心飛往國軍桃園總醫院新竹分院。圖／新竹捐血中心提供
此次無人機緊急醫療送血展演將於新竹捐血中心飛往國軍桃園總醫院新竹分院。圖／新竹捐血中心提供
將血品備置妥當，準備安裝於無人機上。圖／新竹捐血中心提供
將血品備置妥當，準備安裝於無人機上。圖／新竹捐血中心提供

捐血中心 新竹 鳥擊 無人機

延伸閱讀

新竹香山自來水爆管3萬戶臨時停水 自來水公司：預計下午兩點後復水

影／災區視訊醫療加上無人機送藥 綠委盼簡化程序並建立機制

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量降至潰決前6.4% 仍紅色警戒

李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人

相關新聞

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

近期網路流傳一支影片，聲稱每天吃三片九層塔，就能同時達到護肝、抗老、強腦等多重功效，甚至被冠上「長壽草」的稱號，吸引不少民眾轉傳。不過，營養師與藥學專家提醒，影片內容多有誤導，相關研究也缺乏人體實證，民眾切勿盡信。

愛心變調？ 沒取消就當樂捐賑災基金會 北醫體系要三級主管捐一日薪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，各地愛心湧入當地，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，6天內就達到五億的設定目標，累...

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

中度磁暴來了，中央氣象署指出，下午2時起12小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯...

整建前後對比公開 民航局：松機觀景台本周六重新開放

松山機場觀景台已全面重新整建完工，交通部長陳世凱今上午視察後對整建成果表示滿意，肯定各項設施都很完善，也期許能盡快開放，...

桃園登革熱防疫人員險遭攻擊！張善政：拒配合最重罰30萬

桃園市今年累計4例本土登革熱確診，市長張善政今強調，防堵登革熱疫情，沒有輕忽僥倖的空間，近來有民眾不願配合防疫工作，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。