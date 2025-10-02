今年文旦減產3成 每公斤價格較過去3年漲近1倍

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署統計，今年文旦收穫面積雖與去年相當，但去年連續颱風損及樹勢，加上今年4月乾旱、7月颱風等天災衝擊，產量僅約4萬6805公噸，較正常年減少3成以上。圖／聯合報系資料照片
中秋佳節即將到來，但根據農糧署統計，今年文旦收穫面積3722公頃，雖與去年相當，但去年連續颱風損及樹勢，加上今年4月乾旱、7月颱風等天災衝擊，產量僅約4萬6805公噸，較正常年（過去3年）減少3成以上。而根據農糧產銷平台顯示，目前文旦每公斤30.2元，與過去正常年15.69元相比，漲幅將近1倍。

文旦主產區分布於台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、雲林縣及宜蘭縣等地，農糧署指出，台灣文旦以內銷為主，外銷比率僅占產量3%。過去中國大陸與香港曾占外銷市場9成以上，但自2022年起中國大陸暫停我國柑橘類准入，外銷量驟降。農糧署因此積極引導業者拓展新加坡、日本等新興市場，今年截至9月24日止，出口量為1749公噸，主要銷往中國大陸（53%）、香港（31%）、新加坡（9%）、加拿大（6%）等地。

農糧署表示，今年文旦收穫面積3722公頃，雖與去年相差不遠，但去年和今年連續的颱風及降水不足等，產量僅約4萬6805公噸，與正常年相比減少3成以上。

另根據農糧產銷平台顯示，目前文旦每公斤約30.2元，與過去正常年15.69元相比，漲幅超過1倍。

農糧署指出，為提升文旦果品供果量能，農糧署透過柑橘品項服務團隊輔導產業建立健康種苗體系，並提供病蟲害監測、安全用藥、栽培管理與採後處理技術諮詢及現地指導等，建立標準化生產管理體系。

同時，為確保外銷品質，藉由三級品質管理制度，自供果園、集貨場到邊境檢疫層層把關，並持續輔導外銷業者與供貨單位契作契銷，依市場需求計畫生產、落實安全用藥。針對日本高端市場，實施分級包裝獎勵制度，鼓勵輸日供果園取得產銷履歷驗證，並落實辭水管理、農藥殘留自主檢驗及完善分級包裝，打造台灣文旦的優質品牌。

