國慶連假郵局也休假！僅台北故宮郵局營業 快捷郵件照常投遞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政今表示，國慶連假期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。聯合報系資料照
中華郵政今表示，國慶連假期間（10月10日至10月12日），各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，也提供收寄國際快捷郵件服務。因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區（美國可寄送「100美元（含）以下之非商業性禮品」及「書籍」）的國際快捷商品類郵件請於營業日再至各局交寄。

郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。

