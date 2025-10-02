流感疫苗打氣翻倍！疾管署統計：首日接種數26.4萬劑 創5年新高

流感病毒發威，近期傳出許多確診個案，今年秋冬公費流感疫苗、新冠疫苗在10月1日開打，首日就有許多民眾接種。疾管署副署長曾淑慧表示，「左流右新」開打第一天，流感疫苗接種數為26.4萬劑，創下5年來新高，新冠疫苗接種數也達8.2萬劑左右，均是去年同期的2倍。

曾淑慧說，在地方政府及醫療院所通力合作之下，流感疫苗接種數為26.4萬劑，創下2021年分二階段開打以來首日最高紀錄。去年首打日受到颱風影響為13.5萬劑；而去年新冠疫苗首日接種數為3.9萬劑，打氣相當不錯。

今年秋冬，政府共提供648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，全國約有近4000家合約院所提供公費疫苗接種服務。今年的流感疫苗公費對象與往年相同，共有12類；新冠疫苗則是從全民接種限縮為10類對象，這是考量國際間的接種建議，從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」。

今年度公費流感及新冠疫苗分二階段開打，第一階段自10月1日起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象。第二階段則自11月1日起，進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人。

這一波A型流感已經在校園提前升溫，隨著秋冬病毒活躍期來臨，曾淑慧呼籲，符合資格民眾「收到通知就來打」。回顧過往在10月疫苗開打、感染人數接近飽和後，疫情就會逐漸趨於下降，但是今年疫情提前且人數大幅增加，再加上病毒變異的影響，預估10月流感疫情可能緩升或持平。

曾淑慧說，今年的疫苗株與台灣流行的病毒株相符，疾管署採購686萬劑流感疫苗供民眾接種，以提升自我防護力。不過，疫苗接種後並不會馬上產生保護力，需要2周左右的時間，只要提升疫苗接種人口涵蓋率，就能發揮疫苗最大效益，讓社區疫情得到妥善控制及預防。